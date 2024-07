'ESKTREMNO' / Krenuli na Jadran pa se neugodno iznenadili: 'Vani je pakleno, a u moru je kao u loncu!'

Za većinu Hrvatske upaljen je crveni meteoalarm. Vrijeme je izuzetno opasno na istoku, u središnjim dijelovima i na moru. Za krajnji jug, Liku i Gorski Kotar na snazi je narančasto upozorenje. Svi oni koji su krenuli na Jadran u nadi da će im kupanje donijeti osvježenje i spas od velikih vrućina i temperatura do 38, neugodno su se iznenadili. I temperature mora iznimno su visoke, idu do gotovo 30 stupnjeva. Najtoplije je na Crikveničkoj rivijeri. Zlatko Đuran, Kutina: "Znalo je bit nekad toplo, ali ne, prošao sam sve, dole od Dubrovnika gore do Pule, Rovinja i ovo sve, ali ovako, ovo je stvarno pretoplo! Ekstremno, da, ne znam što reći!" Ankica Linjak, Jasenovac: 'Vani je pakleno i jako vruće, a u moru je kao u loncu, temperatura stvarno, za neke poželjet je, a za neke je možda pretoplo!' Iva Mikuleta, Kutina: "More je toplije nego ikad! Može li se čovjek rashladiti uopće? Pa baš i ne, sunčam se, odem se rashladiti, al nije to to!"Erik Končarević, Zagreb "Imam osjećaj da je 50 stupnjeva, u moru je malo vruće!"