Krah bojkota trgovina, cijene ostale iste! I što sad: 'Pa imam rođendan, moram počastiti!'

Šesti poziv na bojkot - građani su bojkotirali jer trgovine su danas bile pune.

"Moramo doći ovdje da bi jeli, ali ja poštujem bojkot i ja sam solidaran, ali kad se mora jest", rekao nam jeIvica Tomičić iz Zagreba.

"Imam rođendan moram počastit, u nedjelju slavim", navela je Nada iz Osijeka. Kad se u trgovinu mora mora se? "Mora se nije ni teško", dodala je. Nekima ipak nije bilo teško zaobilaženje trgovina.

Foto: RTL Danas

"Jer njih treba izbjegavati jer su cijene enormno visoke, usudio bih se reći bezobrazno", rekao nam je Vojo Aladžić iz Rijeke.

No, da se navike potrošača teško mijenjaju, pokazuju podaci Porezne uprave - petak prije prvog bojkota do 15 sati potrošili smo gotovo 35 milijuna eura, no šest tjedna poslije, u blagajnama smo ostavili gotovo 33 milijuna, tek dva manje.

Iz inicijative "Halo, inspektore" proglašavaju kraj. Kažu što se bojkotiralo - bojkotiralo se.

"Ovo je zadnji i poslan je signal svim subjektima na tržištu da trebaju paziti što i kako rade jer potrošači su tu koji mogu reagirati", objasnio je Josip Kelemen, savjetnik potrošačke platforme "Halo, inspektore".

Pogleda li se i broj izdanih računa, situacija je slična. Nešto ih je više od 2 milijuna, slično kao i u petak kada nismo bili u bojkotu.

Učinke je analizirao i HNB. Tvrde, zbog bojkota cijene nisu pale. Iz Ministarstva gospodarska, pak, poručili su da su učinili sve da bi potrošačima smanjili troškovi života.

"Upravo su potrošači ti koji imaju najveći utjecaj na tržište kroz svoje odluke i navike kupovine. Svaka inicijativa koja potiče odgovornost i transparentnost u poslovanju trgovaca dobrodošla je, a učinci takvih aktivnosti vidljivi su kroz prilagodbe cijena i konkurentsko tržišno okruženje", tvrde u Ministarstvu gospodarstva.

Stručnjak za maloprodaju tvrdi - nisu trgovci glavni krivci za cijene. Kupci zaboravljaju ostale sudionike u lancu njihova formiranja.

"Vjerujemo da ćemo vidjeti da su marže ostale iste kao prethodnih godina i da je profitabilnost slična kao prethodnih godina to znači da nisu trgovci kako se gura narativ da koriste situaciju da su pohlepni nego jednostavno moraju prenijeti na kupca one troškove koje su izgenerira okolina", izjavio je Slobodan Školnik, stručnjak za maloprodaju.

A odaziv okoline je odlučio - bojkot je propao, a cijene su ostale iste. Konačne brojke o uspješnosti današnjeg, Porezna uprava objavit će u subotu.