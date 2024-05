Bivši ministar obrane Ante Kotromanović bio je gost u RTL-u danas te je komentirao aktualno stanje na bojištu u Ukrajini.

Znamo da su u Rusi su značajno napredovali, pogotovo u Donetskoj ovlasti. Kakvo je trenutno stanje u Ukrajini?

Ukrajina je u defenzivi i ovo je teško razdoblje, možda najteže razdoblje od samog početka ruske agresije na Ukrajinu. Rusi su preuzeli stratešku inicijativu, već nekoliko mjeseci uporno i konstantno napadaju te grickaju teritorij i obranu te imaju uspjeha.

Oni su u dvije godine naučili svoje lekcije, počeli su djelovati kao sinkronizirana cjelina koristeći svoje prednosti u zrakoplovstvu, topništvo, u oklopu, koristeći snažnu silu koju grupiraju u mali prostor. Užasno tretiraju ukrajinsku obranu topništvom i avionskim bombama od 500 kila. Imaju uspjeha. Izgubili su mali grad na Avidiku, imaju nekoliko manjih, ne i dubokih, prodora u obranu ukrajinske države. Ukrajinci se uporno i grčevito brane nastojeći zadržati tu silu koja prodire.

Koliko će Ukrajina čekati to važno oružje iz SAD-a? To su topovi, sustavi protuzračne obrane?

"Prekasno je. Ovo kilavljenje koje smo vidjeli zadnjih šest mjeseci od SAD a - to je ne mogu vjerovati. Deklarativno su OK, za Ukrajinu su, pomoći će... Ne mogu razumjeti republikance i njihov odnos prema Putinu i Rusiji, prema ratu u Ukrajini. Napokon je odobrena ta velika vojno-materijalna pomoć i ona će polako početi stizati na teren. Tada ćemo osjetiti, vidjeti terenu. Vidjet ćemo drugačiju snagu ukrajinske vojske i vidjet ćemo možda i veću stabilnost same crte bojišta."

Prijeti li kolaps na terenu i kad bi uopće mogli Ukrajinci stabilizirati prvu crtu bojišta?

"To je ključno pitanje. Ja mislim da ne prijeti kolaps. Ukrajinci su i dalje snažna organizirana vojska, ima tu more iskusnih ratnika, zapovjednika. Oni imaju svoje probleme. Ono što se sada može vidjeti, to je da oni rade po dubini. Kopaju niz rovova, rade utvrde po dubini. Tako oni će pokušati spriječiti ruske prodore. Kažem - Rusi nisu prodirali duboko i oni će vjerojatno zadržati, uspjet se stisnuti i organizirati tako da postave tako čvrstu obranu, da nema takvih dubokih prodora prema rijeci Dnjepar. Ali bit će vrlo teško, veliki izazov sada kada su ovi preuzeli stratešku inicijativu, kada oni to guraju onako snažno i grubo."

Što je glavni problem za ukrajinske vojnike - umor, moral vojnika?

"Upravo to - već je druga godina ratovanja. Mnogi iskusni borci i zapovjednici su izbačeni iz stroja, dolaze novi ljudi koji nemaju tako velikog iskustva. To je bio jedan od razloga i neuspjelog protunapada ukrajinske vojske zato što su formirane nove osobe koje su došle bez iskustva. Ali oni imaju drugi problem, a to su nedostatak PZ-a, nedostatak topništva, nedostatak streljiva, nedostatak konstantnog snabdijevanja prve crte i ako to uspiju popraviti i stabilizirati u idućem periodu, onda možemo očekivati i bolje rezultate same ukrajinske vojske.

Što je sa Zelenskim - doživio je brojne kritike, danas vidimo i situaciju gdje ga Rusi stavljaju na tjeralicu, istječe mu mandat uskoro?

"Pitanje je hoće li se on uopće kandidirati. On ima realno velika dva neuspjeha, to što nije osigurao na vrijeme vojnu pomoć, prije svega SAD-a koja je trebala doći davno prije. Njegovog lobiranje nije uspjelo. I drugo, ta propala protuofenziva ukrajinske vojske. On ima ozbiljne kritike i ozbiljne kritičare u samom vrhu u samom Kijevu. Počev od gradonačelnika Klička i sada je pitanje naravno da li će se uopće kandidirati s obzirom da da j eto jako stresno."

A što će tek onda to značiti ako se ne kandidira, a to je sad u svibnju?

"Možda će doći neka nekakva druga osoba. Vidjeli smo njegove slabosti - kad mijenjaš štab Glavnog stožera ključnog čovjeka u dvije godine ratovanja, znaš da imaš problema na terenu. On je poduzeo i vjerojatno pokušao poduzeti sve što može, ali naprosto s druge strane imaš jednu Rusiju koja ima moćnu proizvodnju, puno više ljudi na raspolaganju, koja ima puno ljudi za novačenje, dva to tri puta više nego Ukrajinci."

Izbori su i odgođeni, a može li se uskoro očekivati bilo kakva vrsta mirovnog dogovora sporazuma, sjedanja za stol, bilo čega u tom smjeru?

"Čuli smo najave, prvenstveno smo čuli najave iz SAD - ako Trump i republikanci pobjede na izborima koji slijede u SAD-u možemo očekivati promjenu politike. Na tragu te politike i izjava da oni žele okončati sukob što prije, vidimo sad postoje neke inicijative Europe koja ne želi kaskati eventualno za Trumpom pa da Trump preuzme sve zasluge. Trumpova je logika - to smo vidjeli. Okej, ja hoću da se zaustavi rat sutra maltene, osigurat ćemo Ukrajini 100-200-300 milijardi dolara u nekoliko godina da obnovi kompletnu zemlju, ključnu infrastrukturu da pokrene ekonomiju, ali mora se zaustaviti jednostavnom ratovanju i mislim da će to ići vjerojatno u tom smjeru. Dakle, ne može zaboraviti na Krim. Za određena područja će se možda moći o nečemu razgovarati dogovarati s Rusima."

Za sam kraj je 9. svibnja, Dan pobjede. Što možemo očekivati tada? Rusija uvjek tada prikazuje, pokazuje svoje najbolje i naj, uspješnije podvige i što ćemo vidjeti.

"Mislim da nemaju više što pokazati. Sve što smo imali pokazao sam na terenu. Vidjeli smo mi tu demonstracije. Prije dvije godine svi smo se divili toj Crvenoj armiji, mnoštvo vojnika uključenih čvrstih, onako dobro izbrisanih s mnoštvo oklopa i tenkova. Ali, imali su prvu godinu napada na Ukrajinu, pokazali su kompletno nedostatak stege discipline i organizacije. To je bio totalni fijasko na terenu, tako da oni nemaju što pokazati."

Ali možemo očekivati predstavu?

Pa sigurno će mi predstava, ali nema šanse da ne bude predstava dobro organizirana i režirana.