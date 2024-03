Konačno rješenje na pomolu / Vlasnici stanova će steći pravo na povrat imovine, a najmoprimci na povoljnije uvjete otkupa

Jedan od zakona koje vladajuća većina donosi prije izbora tiče se konačnog rješenja dugogodišnjeg problema zaštićenih najmoprimaca i vlasnika takvih stanova. Novi zakon kroz pet mjera vlasnicima stanova omogućit će pravo na povrat imovine i isplatu tržišne najamnine, dok će najmoprimci, po povoljnijim uvjetima, moći steći pravo vlasništva. Procjenjuje se da postoji oko 1200 vlasnika stanova i zaštićenih najmoprimaca, a država je za provedbu ovog zakona osigurala oko 107 milijuna eura. "Problem postoji od 1996. godine. Tko ga nije htio do sad riješavati, to ja jasno kao bijeli dan. HDZ je tek sad smogao snage to riješavati, rekla je Urša Raukar - Gamulin iz stranke Možemo.