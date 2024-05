Nakon velike nesreće u kojoj je u subotu mali avion tipa Cessna pao kraj Zagreba pri čemu je jedna osoba poginula, a njih četvero je ozlijeđeno, RTL-ov reporter Mario Jurič uživo je razgovarao sa stručnjakom za zrakoplovne nesreće Josipom Miloševićem o tome koliko su zrakoplovi ovog tipa, nerijetko stari i više desetljeća, sigurni.

Na pitanje što bi mogao biti uzrok pada, rekao je da se prema preliminarnim informacijama avionu prestao raditi motor. "Ako je avion bio na maloj visini, pilot jednostavno nije imao više od deset-petnaest sekundi da reagira. Mislim da je to sretna okolnost što je sletio na šumu koja je ublažila udarac, tako da imamo dosta preživjelih, a to je dobro. Ako se utvrdi da je motor stao, može biti više razloga za to. Samo godište aviona nema nikakvu vezu s tim jer se motor mora održavati po programu održavanja koji je propisao proizvođač i on mora biti potpuno ispravan za let kao da je jučer izašao iz tvornice."

S obzirom na to da je isti zrakoplov već imao nesreću, na pitanje je li trebao biti u zraku, Milošević odgovara da nesreća koja se dogodila ranije nema veze s nikakvim tehničkim kvarom, nego s tehnikom pilotiranja. "Kod slijetanja na zračnu luku, gdje je očito došao prevelikom brzinom i nije uspio prizemljiti avion na vrijeme na asfaltnu površinu", rekao je.

O tome jesu li Cessne sigurni zrakoplovi, stručnjak bez zadrške kaže: "Jako su sigurni. Cessna je poznata po tome da ima jako sigurne avione. Do danas je napravljeno 24 tisuće Cessni 182, a drugi su po redu po sigurnosti."

O tome što je pilot sletio na drveće, smatra da je to bilo ispravno jer nije imao previše opcija, a da je uspio sletjeti na obližnju livadu, tada možda ne bi bilo nikakvih oštećenja na zrakoplovu. "Međutim, očito je avion bio na maloj visini, težak jer mora bacati padobrance, i mi to kažemo da 'avion curi' - ako nema pogonske sile, onda jako brzo gubi na visini", rekao je stručnjak.

Nastavio je da će sigurno trebati nekoliko dana, možda i tjedan, da se olupina izvuče jer treba pažljivo prikupiti sve, neki su dijelovi sigurno i na drveću, razasuti okolo. Ako je kompaktan i ako se niti jedno krilo nije razdvojilo, najbolje bi ga bilo podignuti helikopterom. "Treba paziti, pretražiti cijelo područje jer može ispasti knjižica aviona, u kojoj se sve zapisuje još sa visine, tako da je ne možete naći jer je to sitno", rekao je ovaj stručnjak.

