Počeo plinski rat! Koliko ćete ustvari godišnje plaćati plin te koliko će pomoći država? Sve smo doznali

Rat za kupce je počeo! Nakon što su izgubili na natječaju od Međimurje-plina, 10 centi nižu cijenu po megavatu ponudila je Zagrepčanima gradska plinara. Nadaju se da će s uštedom od svega 2 eura na godinu na prosječnom računu privući gotovo 300 tisuća potrošača.

Sve je bliži dan odluke. "Ja sam rođena Zagrepčanka i hoću biti vjerna Zagrebu. Bez obzira na cijenu", govori Vlasta Križaj. Njezina sugrađanka Dubravka Jukić ističe: "Stvar je odluke – kako tko odvaže – ja sam odvagnula da mi je bolji Međimurje plin."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odvagnuo je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ponudit će 10 centi po megavatu jeftiniji plin nego konkurencija iz Čakovca. Da bi građanima računi bili što manji, računa i na Vladu. "Vlada je najavila subvencije, tako da ova cijena plina neće biti konačna – nego na nju još idu subvencije Vlade koje ćemo, vjerujem saznati do kraja tjedna", izjavio je Tomašević.

"To zvuči dosta dobro 10 centi niža cijena, ali to je po megavat satu – a nama su cijene po kilovat satu, i kad to prebacimo u kilovat sate onda je to 0,01", ističe stručnjak za energetiku i ugljikovodike Ivica Jakić. Na primjeru jednog kućanstva ovo je računica: "Kućanstvo koje je, primjerice mjesečno plaćalo 93 eura i 84 centa plin, sad će ga plaćati 93 eura i 64 centa – dakle 20 centi će imati manju cijenu na mjesec, što bi na godinu bilo 2 ili 3 eura", govori Jakić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Borba na tržištu ovog bi puta mogla ići u korist građana jer na Tomaševiću cijenu, novu, nižu ponudu sprema Međimurje plin. "Moramo poštivati ovu cijenu i uvjete koji su postignuti u tom natječaju, ali to nas ne sprječava da mjesec dana iza toga mi također krenemo s ugovorima i da ponudimo cijenu nižu od toga", kazao je za RTL Danas predsjednik Uprave Međimurje-plina Nenad Hranilović. Novi opskrbljivač prije nego što krene u posao morat će s potrošačima potpisati ugovore, a pristup bazi dobit će tek 1. listopada. Najveći problem, upozoravaju u Sindikatu bit će očitanje stanja plinomjera. "To će biti veliki problem, to je nešto što se ne može napraviti u dužem periodu, a kamoli u 24 sata. Nešto što HERA nije predvidjela, a niti ima neku smislenu shemu rješenja tog problema", govori predsjednik Sindikata distribucije plina i plinske tehnike Hrvatske Vlatko Kottnig.

No u Međimurje-plinu tvrde da neće biti problema. Uskoro otvaraju i nove poslovnice u Zagrebu, Velikoj Gorici i Zaprešiću, a nove ugovore na adrese će slati čim dobiju pristup bazi. "Gradska plinara Zagreb je u obvezi nama dostaviti podatke o kupcima koji ostaju u javnoj usluzi i mi ih moramo do kraja listopada opskrbiti s ugovorima za opskrbu o javnoj usluzi, zatim općim uvjetima poslovanja, ali i određenim dopisom", napominje predsjednik Uprave Međimurje-plina. Za potrošače najnepovoljnija opcija – ako ni s jednom tvrtkom ne potpišete ugovor. Tada automatizmom prelazite kod zajamčenog opskrbljivača. "Zajamčeni opskrbljivač će tri mjeseca garantirati zajamčenu cijenu, nakon toga počinje proces stimulacije krajnjeg korisnika da se opredijeli za nekog opskrbljivača, a to se radi podizanjem cijena", kaže predsjednik Sindikata distribucije plina i plinske tehnike Hrvatske.

Da cijene ne odlete u nebo, pobrinut će se država. Neslužbeno doznajemo da će pokriti 15 posto povećanja cijene, otprilike polovinu. Detalje bi trebali doznati već ovaj tjedan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa