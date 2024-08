NAJVAŽNIJE PITANJE / Iako ne razmišljamo o tome, ali sezona grijanja je pred vratima. Koliko će nas koštati?

Trenutačno imamo jednu od najnižih cijena plina u Europi – no pitanje je do kad. Sezona grijanja je pred vratima, a s njom dolazi i najvažnije pitanje – koliko će nas to grijanje koštati?