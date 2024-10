Kobre imaju nove moćne jurilice! Naš Boris Mišević se provozao u njima i osjetio brutalnu snagu

Do kraja godine MUP će postaviti 84 nova kučišta za kamere za nadzor prometa, čime će se njihova brojka povećati na ukupno 552 lokacije. Kamere će biti postavljene u 12 policijskih uprava, a čak 20 u primorsko-goranskoj. Novost je i da će se od sada kamere postavljati i na autocestu. Osim prekoračenja brzine, dobra kakvoća kamera znači da se vozači u prekršaju mogu kazniti i za nekorištenje sigurnosnog pojasa ili čak korištenja mobitela u vožnji.

A nove moćne jurilice dobila je i najbrža policijska jedinica Kobre! U njihovoj bazi je RTL-ov reporter Boris Mišević koji donosi nove informacije. Razgovarao je s Josipom Medvedom, zapovjednikom Mobilne jedinice prometne policije Kobre.

Reporter RTL-a s Kobrama

"To su vrlo jaki i osposobljeni automobili. Auti imaju 300 konjskih snaga i brzina je preko 250 kilometara na sat. To su presretači, a ljudi su navikli da mi njih koristimo prvenstveno za nadzor brzine kretanja. Ovi novi imaju još nešto, ali to ćemo ostaviti da bude tajna. Oni koji budu kršili prometna pravila će se uvjeriti što ta vozila imaju i što sve mogu", kazao je Medved.

Što se tiče ljudi koji ih voze, Medved kaže da to moraju biti sposobni i koncentrirani ljudi. "Posao nije lak. Vrlo je teško i odgovorno raditi jednu smjenu od 10, 12 sati pri takvim brzinama". dodao je.

POGLEDAJTE VOŽNJU NOVIM PRESRETAČIMA:

