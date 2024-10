Klizište na Pantovčaku veličine 13 nogometnih terena. Doznajemo kada će biti sanirano

U blizini ulaza u Ured predsjednika Republike na Pantovčaku već mjesecima se širi klizište. Zauzima sve veću površinu koja se doslovno urušava.

Pukotine koje su se na Pantovčaku prvi put pojavile u ožujku, a prerasle su u jedno od najvećih klizišta tla u Hrvatskoj. Potvrdili su to iz Grada Zagreba, a klizište obuhvaća površinu od 68 tisuća četvornih metara, što odgovara veličini 13 nogometnih terena. Na lokaciji su u tijeku radovi na stabilizaciji tla.

A kako napreduje i koliko će trajati sanacija, u razgovoru s RTL-ovom Teom Mihanović, otkrio je glavni koordinator radova na Pantovčaku .

"Vrlo sam zadovoljan dinamikom radova, koji će biti gotovi krajem godine u dijelu sanacije samog klizišta. No, polaganje komunalne infrastrukture u prometnice i puštanje same prometnice bit će gotovo na proljeće iduće godine. Do tada ćemo završiti apsolutno sve radove vezane uz sanaciju klizišta. Ovdje imamo čitav niz pilotskih stijena, izvedenih pilota, naglavnih greda, te 15 drenažna kanala, izvedenih s ciljem snižavanja podzemnih voda. U srijedu, 23. listopada, počet ćemo bagerirati dijelove skokova s ciljem postizanja blaže konture za odvodnju vode kada do nje dođe", rekao je Goran Mazija iz Odjela za geotehnički katastar Grada Zagreba.

Više neće biti štata?

Na pitanje li se nakon radova sa sigurnošću reći da na tom području više neće biti šteta, rekao je da je puno učinjeno i da je već sada postignuta stabilizacija prostora.

"Naravno, želimo biti sigurni da se ništa novo neće dogoditi, a kada se svi radovi završe, ne bi trebalo biti nikakvih pomaka. Inače, ovo klizište datira iz 1964. godine, prvi put ga je sanirao profesor Ervin Nonveiller, ali bez ugrađene pilotske stijene ili stabilizacije pilotima, već isključivo kopanim drenovima. Vremenom su se dogodili pomaci izazvani vrlo nepovoljnom geotektonikom, kao i hidrogeološkim i hidrološkim uvjetima na ovom području. Predsjednik je sada siguran, ima alternativnu mogućnost proći kroz glavni ulaz kao i prije, no sada je ulaz kroz Gornje Prekrižje i to je jedini slobodan put, koji štiti počasna bojna", rekao je Mazija.

