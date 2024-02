U zaleđu Zadra, prema Obrovcu, tri su mora - Jadransko, Novigradsko i Karinsko. Za ovo posljednje u Karinu Gornjem upravo pripremaju kandidaturu, ali i tablu "Dobro došli na najmanje more na svijetu!"

"To bi bilo jako lijepo za vidjeti. Nama, a turistima i pogotovo. Bilo bi dobro i zbog čistoće, znači kanalizacije, svega. Eto, ako to bude, mještani se raduju tome", rekao je Tomislav Zdrilić.

"Mislim da je to sjajno zato što čim imaš nešto 'naj' u svom mjestu znači da je to nešto posebno. Pogotovo ako je najmanje more na svijetu, a bavimo se svi ovdje turizmom, tako da sjajno", rekao je Andrej Aračić.

Karinsko more ima površinu od nepunih šest kilometara kvadratnih, pa je upola manje od Mramornog mora, koje se nalazi u prolazu između Bospora i Dardanela, dijelu Europu i Aziju i službeno nosi titulu najmanjeg svjetskog mora.

"Postoje UNESCO-ve organizacije za pojedine kategorije. Znači, mi ćemo ići s kategorijom najmanjeg mora i da se tako i zaštiti, ali isto tako ćemo ići prema Guinnessovoj knjizi da se također evidentira. Onda oni nakon naše kandidature rade istraživanja, provjere", rekao je tajnik Udruge Karinska rivijera, Tomo Aračić.

Definitivne tipologije koja bi odredila koja se cjelina može imenovati zaljevom, a koja morem, nema. Uglavnom se uzima u obzir sve one slane vodene površine koje morem zove stanovništvo ili kartografi.

Karinsko more se kao zasebna cjelina po prvi puta spominje na jednoj mletačkoj karti iz 1781. godine, kada i susjedno Novigradsko more. Inače na Jadranu postoje posebne cjeline poput Virskog mora, Murterskog mora, a i sam Jadran je zaljev Mediteranskog mora. Saznanja ima li u okviru nekog malog svjetskog jezika ili dijalekta naziv more za neku još manju takvu površinu, zasad nema.

"To je geomorfološki gledano ili geografski gledano zapravo zaljev nastao potapanjem riječnih dolina, ponajprije Karišnice i Bijele, a u širem kontekstu tu se nalazi i rijeka Zrmanja i ta površina koja je nešto manja od 6 kilometara kvadratnih doista je, po nekim mojim spoznajama najmanja takva površina svjetskoga mora koje u svom imenu ima riječ more", rekao je Josip Faričić iz Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru.

Ako i jest najmanje, onda je i najosjetljivije, pa mu je potreban i najviši stupanj zaštite, smatraju mještani Karinjana.

"Osim kanalizacije, naravno, treba voditi i računa o izgrađenosti. To je prvi način da se narušava i izgled i sigurnost mora", rekao je Tomo Aračić.

Karinsko more će do kraja lipnja dobiti kandidaturu, a onda možda i titulu najmanjeg mora na svijetu. Barem dok se netko ne javi da ima i manje.