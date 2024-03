Plaćanje napojnica karticom u praksi ne funkcionira, žale se ugostitelji, frizeri i kozmetičari. Bune se da se od njih traži nemoguće, a ako ne prijave baš svaku napojnicu, na vratima mogu očekivati - inspekciju.

Nova godina donijela je totalnu pomutnju u napojnicama. U gotovini ili karticom, sve što im gosti ostave – treba se evidentirati u blagajni. Plaćanje napojnica karticom - u praksi ne funkcionira, žale se ugostitelji, frizeri pa i kozmetičari. Većina ih još nije ni krenula s nadogradnjom POS uređaja. Bune se da se od njih traži nemoguće. Ako ne evidentiraju baš svaku napojnicu, na vratima mogu očekivati - inspekciju.

"Kod nas u lokalu zna biti i do 200 ili 300 ljudi u jednom trenutku, to su velike grupe. I sad vi zamislite kada oni žele posebno platiti i sad svatko od njih ako želi ostaviti bakšiš, netko euro, netko dva… i kako da ja to sve pamtim i unesem u sustav?" pita se konobar Dimitrije Stjepanović.

Ugostitelji kažu da je država zakon zakomplicirala do neprovedivosti. "Ako vi imate gužvu, konobar koji dođe naplatit račun u slučaju da mu vi ostavite napojnicu, on mora otići nazad na radnu stanicu, stornirati i promijeniti taj račun i izdati novi s fiskaliziranom napojnicom koju ste vi odredili, to je gotovo neprovedivo“ žali se Andrija Pirinat, ugostitelj iz Zagreba.

Očekivali su, kažu, legalizaciju kartičnih napojnica, no trebaju se fiskalizirati – sve, što je dodatni posao konobarima. Oni koji napojnicu ne prijave u sustav, ne smiju je ni uzeti od gosta, pojašnjavaju u komori. "Svi objekti imaju pravo birati hoće li uopće uzeti ovaj novi sustav napojnica, ali to znači da ako ga ne prihvate – da ne prihvaćaju niti napojnicu. Što znači, kad im ostane novac po stolovima, moraju ga evidentirati kao višak i knjižiti u promet firme, odnosno zamoliti goste da im ne ostavljaju napojnice, a ne znam baš koji objekt će tako raditi“ kaže Jelena Tabak, predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti pri HGK.

Prema podacima Porezne uprave do sada je fiskalizirano 357.897 računa s napojnicom, a ukupan iznos napojnica je 378.270,47 eura, što znači da je prosječna napojnica iznosila nešto više od jednog eura.

"U blagajni se ne smije imati višak. Ako konobar napojnicu stavi u džep i ne prijavi je, to mi ne možemo spriječiti, ali novčanik i kasa moraju štimati", poručuje Joso Smolić, potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore.

"Konobar koji ne evidentira svoju napojnicu krade i dovodi svog poslodavca u nezgodan položaj prema poreznom nadzoru", dodaje Jelena Tabak.

Većina ugostitelja, frizera, pa i kozmetičara još nije ni krenula s nadogradnjom softverskih programa na svojim POS uređajima, pa za sada primaju samo gotovinu, što je slučaj i s frizerskim salonima

"Svaki radnik mora dodatno ući u bazu računa i na svaki račun kliknuti i onda na napojnicu kliknuti kolika je napojnica. Na kraju dana kada izlazi utržak, sve se predaje u računovodstvo i ono na mjesečnoj bazi radi obračun napojnica i onda se isplaćuje uz plaću za sljedeći mjesec", kaže Hrvoje Đurić, voditelj frizerskog salona u Zagrebu.

Oni koji se novog pravila ne pridržavaju na svojim vratima mogu očekivati inspekciju, ali i kazne.