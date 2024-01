Djevojka je bila na nogostupu kod obližnjeg hotela kada je oko 10:30 sati na nju naletio kamion s pumpom za beton. Prvo je iščupao prometni znak i ogledalo, a potom je pokupio mladu studenticu bočnim stabilizatorom. Neslužbeno doznajemo riječ je o 23-godišnjoj Daruvarčanki. Druga ozlijeđena djevojka je zadržana na bolničkom liječenju, a treća puštena na kućnu njegu.

"Svatko mlad kad umre ili kad se nešto tako desi to je strašno. Ja sam to doživjela kao dijete, moja majka je isto poginula u prometnoj nesreći pa znam što to znači. To je jako teško", komentirala je mještanka Lovrana, Luciana Kružić.

"Od 1990-ih godina sam u vatrogascima, voditelj sam smjene. Radim to 30-ak i nešto godina, ali ovo je definitivno jedan od najgorih prizora. Svi smo ostali zatečeni", rekao je voditelj smjene JVP Opatija, Teodor Zeoli.

Za 24 sata javio se i brat vozača kamiona i komentiro strašnu nesreću. "Brat je u teškom stanju šoka, psihički je rastrojen. Sve što sad znam jest da je stabilizator na beton-pumpi popustio i došlo je do nesreće", rekao je brat vozača kamiona.

