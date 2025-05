Kako Vatikan diše nakon izbora pape? Pater Horvat: 'Svi smo u iščekivanju...'

Novoga papu u Vatikanu opisuju kao velikog duhovnika, čovjeka koji puno više radi nego što govori, ali isto tako da je sklon humoru. Ako to analiziramo, možemo vidjeti da se nastavlja kontinuitet pape Franje.

Više o svemu u RTL-u Danas razgovarali smo s paterom Igorom Horvatom, ispovjednikom u bazilici svetog Petra.

Kako Vatikan diše nakon izbora pape?

Svi na neki način smo u nekom iščekivanju. Gledamo, slušamo, pratimo stvari, ali mislim da jedna tišina vlada, jedna radosna tišina. Papa je jednostavan, dosta iskren, zrači dobrotom. Ali slušam ono što govori, barem ono što je meni upalo u prvi plan, je Krist koji nosi mir i koji je jedini put u Sikstinskoj kapeli preko kojega se dolazi do vječne sreće i zajedništva svih ljudi na svijetu.

Sinoć je nosio štolu koji je nosio Benedikt, ali nije nosio papa Franjo. Danas vidimo zlatni križ. Ima li to ikakve poruke ili nekakav znak?

Teško je znati. Jedino što možemo gledati, s obzirom na Svetu liturgiju, koliko ovaj papa promatra važnost spajanja kroz liturgiju s Isusom. A tu prije svega mislim na Svetu euharistiju i njegovo poštovanje prema Gospodinu Isusu jer taj odnos liturgije zapravo očituje i odnos prema samom Gospodinu u nekoj određenoj mjeri, a druga mjera je odnos prema bližnjemu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko ćemo mu biti teško sada doći nakon pape Franje ovdje u Vatikanu, na čelu Svete Stolice? Ali isto tako, gledajući na stanje u svijetu, koliko će mu biti teško kao papi na njegovoj funkciji?

Prije svega, on je već odavno u dikasteriju, tako da nije mu nešto nepoznato doći u Vatikan. Već tu je i tu živi. Iako stvari s kojima će se morati susresti su šarolike i velike. Ono što je on ponovio na svom uvodnom govoru jučer je bilo samo vezano uz ono što je Kongregacija kardinala već govorila prije, a to je kako je potreba za tim jedinstvom istovremeno, što je jučer naglašavao, za mirom. Tu poruku on je sam uobličio na svoj način i to predstavio svijetu. Mislim da je to nekakav put, barem iz onoga do sada, kako prvi govor papu ocrtava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa