Kopa se jugu usprkos, a vizure novouređene splitske plaže već su vidljive. Podijeljene su i koncesije ugostiteljima na Žnjanu, a građani se nadaju da će upravo ovdje uživati na ljeto u kupanju.

"Uvijek se kaže da nada umire zadnja tako da zaista vjerujem. Redoviti sam trkač, radi se punom parom i vjerujem da će biti po planovima", ističe Splićanka Milena.

Da će novouređeni Žnjan biti fenomenalan vjeruje i Mirjana Ivanišević. "Bit će baš mjesto kakvo smo trebali svi ovdje imati", ističe.

Više od kiše građevinare na Žnjanu prošli mjesec omele su brojne inspekcije. Gradonačelnik Ivica Puljak je uvjeren da iza svega stoji HDZ-ov protukandidat.

"Bile su brojne inspekcije, cijela jedna armija. Kažu mi ljudi da se to nikad nije dogodilo na jednom javnom projektu, neka dođu sve provjere, ali nam smeta kad to netko opstruira. A ja znam, ima jedna osoba. To je gospodin Šuta koji je poslao neke od inspekcija, možda ne sve", uvjeren je Puljak.

Tko je slao inspekcije?

No, Tomislav Šuta odbija takve optužbe tvrdeći da su podržali projekt vrijedan 45 milijuna eura u svakom pogledu.

"Gradonačelnik laže i podmeće. On je taj koji je slao inspekcije dok su bili u oporbi i sve su neistine što iznosi. Mi želimo poduprijeti ovaj projekt i stojimo iza toga", naglašava Šuta.

Znaju građani da je Puljak obećao do gradske fešte gotovu plažu, ali uoči lokalnih izbora ništa ih ne čudi.

"To je takva država, svak svakome podmeće klipove", smatra Ivica Mladineo iz Splita.

Negdje u vrijeme kad su stigle inspekcije produljen je iz Ministarstva regionalnog razvoja rok za dobivanje 14 milijuna eura bespovratnih sredstva za projekt Žnjan. No gradonačelnika to manje brine.

"Grad Split je posudio novce tvrtki Žnjan i kad se realiziraju oba uvjeta financiranja tada će se novci prebacit na tvrtku Žnjan i tada će se realizirati cijela financijska konstrukcija", uvjerava Puljak.

Zahvaljujući pozajmici koju je Grad dao tvrtki Žnjan, radovi idu dalje, a hoće li plaža bit gotova i financijska konstrukcija zatvorena znat će se do lokalnih izbora.