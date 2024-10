Hrvatske putovnice omiljene balkanskoj mafiji. Cijene i par tisuća eura. Stručnjak: 'To znači samo jedno'

Jedan od najopasnijih kriminalaca Balkana, vođa zloglasnog Kavačkog narko klana Milovan Zdravković priveden je jučer na sud u Velikoj Gorici. Uhićen je u velikoj akciji Interpola u Španjolskoj s krivotvorenom hrvatskom putovnicom.

Puno je ovakvih primjera da su balkanski kriminalci u kriminalnim radnjama koristili hrvatske putovnice, kojima je to bio najlakši način za prelazak granice i prikrivanje identiteta. I ono što je najozbiljnije pitanje, radi se o pravim putovnicama s lažnim imenima, što znači da u svemu su ljudi iz sustava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko je situacija ozbiljna, reporter Borko Brunović razgovarao je sa stručnjakom za sigurnost Željkom Cvrtilom.

Zbog čega su hrvatske putovnice toliko na cijeni?

One otvaraju vrata Europskoj uniji odnosno europskog gospodarskog prostora. S njima možete putovati po cijeloj Europskoj uniji, puno lakše nego s nekim putovnicama iz Bosne ili Srbije. Ali i u svijetu su puno cjenjenije, primjerice ukinute su vize za SAD.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako kriminalci dolaze to tih putovnica? Moraju li imati nekog u sustavu?

Kada govorimo o ovim putovnicama koje su izrađene na izvornim materijalima i izvornim službi, one se teško raspoznaju, gotovo nemoguće. One nisu krivotvorene. Osim ako policija u nekim svojim operativnim istraživanjima dolazi do počinitelja i onda tu osobu koju poznaje pod drugim identitetom kod nje pronađe putovnicu koja nije njezina jer se radi o tuđem identitetu, drugom imenom, prezimenom, godinom rođenja i tako dalje.

Primjerice, neki njemački policajac ne može znati da se radi o krivotvorenim putovnicama ako ne dobije dojavu?

Ne.

Kako se kreću cijene na crnom tržištu?

Od par stotina eura do par tisuća eura, posebice ako su ove nove i na izvornom materijalu.

Radi se o desecima potencijalnih kriminalaca koji su dobili lažne putovnice, koje su na kriva imena. Koliko će to teško biti naći? Ministar Božinović je rekao da su bile tri velike akcije otkrivanja.

Teško će se pronaći. Imate putovnicu na izvornom materijalu, koja je izradila policijska služba, a istovremenom imate sasvim druge podatke. To je teško izraditi bez nekog iznutra. Postoji teoretska mogućnost da se to može izraditi, a da netko nije sudjelovao. To bi bio grub i težak propust da osoba ne bi mogla usporediti podatke koje su tamo s vizualom i identitetom koje vide pred sobom. To je puna teža opcija nego ovaj iznutra. Pogotovo kad imate neku osobu koja inače ne diže putovnicu. To znači da je netko javio podatak iz samog sustava. Ili primjerice, imate putovnicu osobe koja je državljanin a ne boravi u Hrvatskoj, ima nečiju tuđe podatke. Ili recimo neku umrlu osobu. To mora dati netko iz sustava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Zlogasni vođa Kavačkog narko klana Milovan Zdravković priveden na sud u Velikoj Gorici