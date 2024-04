PRAVNE ZAVRZLAME / Kako će završiti neviđena izborna situacija? 'Sada su dvije opcije'

Nova, dosad neviđena situacija na izborima. Ustavni sud je u izvanrednom obraćanju zabranio predsjedniku Zoranu Milanoviću da bude mandatar ili predsjednik Vlade. RTL-ova reporterka Ana Mlinarić javila se uživo s Pantovčaka. Objasnila je da postoje dva bitna pitanja: 'Ključno pitanje je imaju li Rijeke pravde tih 76 ruku, mogu li dobaciti do tog broja. Drugo pitanje je bi li tih 76 zastupnika vidjelo Zorana Milanovića na čelu Vlade. Vidjeli smo da je Most rekao da bi ušao u blok protiv HDZ-a, ali da na čelu ne vidi Zorana Milanovića. Čini se da je toga svjestan i predsjednik, dok je u kampanji govorio da je on mandatar, danas je govorio da je predsjednik Republike Hrvatske. Kaže da je optimalan, ali da ne mora nužno biti taj.' RTL-ova reporterka opisala je moguće rasplete neobične situacije. 'Sada su dvije opcije. Jedna je da se uspije sakupiti blok protiv HDZ-a i da za premijera gurnu neku drugu osobu. Čini se da u tom smjeru razmišljaju u SDP-u. Visoko pozicionirani SDP-ovci kažu da je to jedna od opcija. Čuli smo Peđu Grbina koji tvrdi da postoje plan B i plan C. U drugom slučaju, kada bi se skupilo 76 ruku na strani koalicije Rijeke pravde, i kada bi inzistirali na tome da Milanović bude mandatar, onda bi tek ušli u novu epizodu pravnih zavrzlama. Miroslav Šeparović danas je rekao da bi o tome odlučivao Ustavni sud. Mogli bi poništiti ne samo odluku o mandataru, već odluku Hrvatskog sabora u trenutku kada bi Milanovića izglasali za premijera', rekla je Ana Mlinarić. Više pogledajte u videu