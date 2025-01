BAJKOVITA PRIRODA / Južina nije otopila snijeg na Plitvicama! Njihovo skijalište pravi je hit: 'Danas je +8, ali drži se!'

Unatoč zatopljenju, Plitvice su i dalje pod snijegom. S tamošnjeg skijališta i sanjkališta, nak ojem je dosta posjetitelja, javila se RTL-ova reporterka koja je razgovarala s ravnateljem Nacionalnog parka Plivička jezera Tomislav Kovačević. "Danas je plus osam, ali snijeg se još uvijek drži. S našim strojevima smo uspjeli to produžiti, ali mislim da je danas zadnji dan sanjkanja i skijanja što se tiče ovog tjedna. No, meteorolozi najavljuju za idući tjedan ponovno snijeg pa pozivam sve ljubitelje sanjkanja i skijanja na Plitvičkim jezerima da se pripreme za idući vikend", poručio je Kovačević. Više pogledajte u videu