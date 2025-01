Ujutro maglovito i 'primjereno hladno', ali u idućim danima stiže promjena

Još uvijek ostaje stabilno na samom početku 2025. godine, iako će nam prostrana anticiklona koja zahvaća veliki dio Europe polako početi slabjeti. No, poremećaji su još daleko na sjeveru kontinenta, stižu tek u petak.

NOVA GODINA

Ujutro u nizinskom dijelu zemlje maglovito i dalje uz lošu kvalitetu zraka. Dugotrajnija magla na istoku, no, magle će biti i mjestimice na samome Jadranu, osobito sjevernom. Na kopnu primjereno hladno za doba godine, od -6 do -2 °C uz inje i mraz, iako će ponegdje u višim gorskim predjelima uz slab do umjeren jugozapadnjak ipak ta temperatura tijekom noći ostati oko ili malo iznad nule. Uz more između 5 i 8 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj izdizanje magle uz početak južine. Većinom zato sunčano, slab do umjeren, navečer na sjeveru i jak jugozapadnjak, a temperatura osjetno viša. Mahom oko 10-11 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu postupno sve više sunčanih razdoblja, najprije na zapadu, tamo i ugodnije, dok će se magla izgledno još uvijek zadržati u Podunavlju. U magli jedva malo iznad nule.

U Dalmaciji većinom sunčano, mirno, nešto niskih oblaka zadržavat se može na širem zadarskom području i prema otvorenome moru, sve više navečer. Ostaje ugodno svježe, između 14 i 17 °C, malo niže u oblacima na sjeveru.

Na sjevernom Jadranu i u gorju postupan porast naoblake, osobito navečer kada sporadično može biti i slabe rosulje. Puhat će ponegdje slab do umjeren, u gorju često jak jugozapadni vjetar. Osjetno toplije zato u gorskom kotaru, dok će hladno ostati po ličkim kotlinama. Uz more između 10 i 13 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti slijedi promjenjivije razdoblje. U četvrtak po izraženoj južini još toplije i sve oblačnije, u gorju ipak već s malo kiše. No, glavnina oborina očekuje se u petak, bit će to i susnježica i mokar snijeg, u Gorskom kotaru i Lici deblji snježni pokrivač, u nizinama možda samo dekorativan. Vikend suh, ali osjetno hladniji, osobito ujutro, prava zima, no kratkog vijeka, jer u novom tjednu stiže nova južina.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu na sjevernom dijelu povremena kiša već u četvrtak uz umjereno, ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar. Izraženiji pljuskovi u petak će proći duž cijele obale. Ubrzo okreće na prolazno olujnu buru koja donosi sunčaniji, ali osjetno hladniji vikend. Nova kišna epizoda već od ponedjeljka.

