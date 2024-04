Danas još stabilno, ali anticiklona postupno slabi. Još uvijek će pritjecati topao zrak, slično kao i jučer uz manje količine saharskog pijeska u atmosferi.

Danas ujutro i prijepodne pretežno vedro. Vjetar slab do umjeren, u Slavoniji ponegdje pojačan jugoistočni i istočni. Uz obalu mjestimice slaba do umjerena bura, uglavnom podno Velebita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vjetar slab do umjeren, u Slavoniji ponegdje pojačan jugoistočni i istočni. Uz obalu samo mjestimice slaba do umjerena bura, uglavnom podno Velebita. Ujutro podjednako ugodno, na kopnu ustvari svježe - temperatura od 8 do 12, mjestimice moguće i malo niža, duž obale i na otocima od 13 Celzija na sjevernom dijelu do 17 Celzija na krajnjem jugu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom sunčano, povremeno u zapadnim predjelima uz malo visokih prozirnih oblaka. Puhat će slab do umjeren, prolazno, osobito u Podravini i pojačan istočni ili jugoistočni vjetar. Temperatura slična današnjoj - između 25 i 27 Celzija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Slavoniji, Baranji i Srijemu puno sunca i vedrine. Vjetrovitije - umjeren i pojačan, na udare čak jak jugoistočni i istočni vjetar dok se temperatura neće značajnije mijenjati – 26, 27 Celzija.

U Dalmaciji sunčano i vedro. Uz uglavnom slab, tek ponegdje umjeren jugozapadnjak toplo i vrlo toplo - između 24 i 27 Celzija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na sjevernom Jadranu i u gorju visoki oblaci ili malo oblaka dnevnog razvoja neće kvariti dojam sunčanog vremena. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, na moru prolazno jugozapadnjak, navečer podno Velebita opet bura. Temperatura od 24 do 28 Celzija, ponegdje u gorju malo niža.

PROGNOZA ZA KOPNO

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na prvi maj u početku pretežno sunčano, a zatim promjena vremena i osjetno niže temperature. Postupan porast naoblake, kasno poslijepodne i navečer mjestimična kiša, najprije u gorju. U četvrtak i petak može lokalno biti i izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Za vikend oborine rjeđe, ali ne posve stabilno. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, za vikend u okretanju na sjeverac s kojim će dodatno osvježiti.

PROGNOZA ZA MORE

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Jadranu oblačnije i nestabilnije već od srijede prijepodne uz jačanje juga. Sredinom dana mjestimična kiša, navečer moguće i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Glavnina oborina u četvrtak, ali će kiše, lokalno i pljuskova biti sve do vikenda. U subotu ne još posve stabilno, ali sunčanije, u nedjelju i pretežno sunčano. Temperatura i ovdje malo niža, osobito pred vikend uz okretanje na buru i tramontanu.