Zakon o pušenju je trebao biti rigorozniji? 'Nije poanta u strožim kontrolama, nego nečemu drugom'

Uskoro stiže stroži Zakon o pušenju. A zabrane se ovog puta odnose se na grijane duhanske proizvode. Želi se smanjiti njihova dostupnost maloljetnicima. Naime, javna rasprava o ovom zakonu traje još dva dana. Zakon onda ide u daljnju proceduru, a iz Ministarstva kažu da bi na snagu trebao stupiti za nešto više od mjesec dana.

O novom zakonu, kritikama Zakona i hoće li kontrole od sada biti strože razgovarali smo s Dijanom Majer, predsjednicom Nacionalnog povjerenstva za borbu protiv pušenja.

Zakon je u javnoj raspravi. Je li on trebao biti i stroži?

"Pa ne možemo govoriti je li on stroži ili nije. Zakon je ovaj put puno jasniji, odnosno uvedena je novina koja je morala biti u skladu s Delegiranog direktivom, a odnosi se na grijane duhanske proizvode. Do sada smo grijane duhanske proizvode imali pod novim duhanskim proizvodima. Međutim, sada će biti puno jasnije. Znači, grijani duhanski proizvodi dobili su svoju definiciju. Isto tako je uvedena zabrana korištenja tih proizvoda u zatvorenim javnim prostorima. I ono što je jako važno za djecu i za mlade je to da je zabranjena prodaja tih proizvoda osobama mlađima od 18 godina. To su novine koje su morale biti uvedene u naš zakon s obzirom na to da smo članica Europske unije. Moramo poštovati delegiranu direktivu."

Neke kritike idu u tom smjeru da se svi ti proizvodi ne bi trebali stavljati u istu kategoriju s klasičnim cigaretama. Koliko mi znamo o njihovoj štetnosti?

"Ima jedna struja koja kaže da su manje štetni. Gledajte, mi za sada još ne znamo.Trebalo je puno godina proći da bi uopće došli do toga koliko su štetne cigarete. E-cigarete i grijani duhanski proizvodi su malo na tržištu. Nemamo potpunu sliku o štetnosti, ali ono što mogu sada reći - oni su zasigurno štetni. Ako vi pogledate kakav je sastav tih proizvoda, koji su kemijski spojevi unutra - sigurno su štetni. I za usnu šupljinu, za kardiovaskularni sustav, za respiratorne bolesti. Je li to manje štetno ili nije - o tome ne možemo sada govoriti jer Svjetska zdravstvena organizacija ne poznaje pojam 'manje štetno'. Duhanski proizvodi su štetni proizvodi, isto kao i nikotinska proizvodi."

Oni su i svi jako dostupni djeci. Vidimo da su popularni tipovi nikotinske vrećice, e-cigarete. Hoće li se ovim zakonom i kako to teže njima biti dostupno? Hoće li se i kako to ograničiti?

"Zakon je vrlo jasan i do sada je bio. Sada se samo uvodi ta definicija, odnosno zabrana grijanih duhanskih proizvoda. Međutim, što vidimo iz naših istraživanja - 69 posto mladih je odgovorilo da može duhanski proizvod, bilo koji duhanski proizvod lako kupiti u trgovinama."

Hoće li onda sada biti strože kontrole?

"Pa ja vjerujem da hoće. Zapravo, nije poanta u strožim kontrolama, nego je poanta u pridržavanju zakona da se ti proizvodi ne konzumiraju na zatvorenim javnim prostorima i da trgovci ne prodaju te proizvode osobama mlađima od osamnaest godina."

Isto tako iz Europe stiže prijedlog da se u potpunosti zabrani pušenje na otvorenom. Je li Hrvatska za takve zabrane spremna?

"Postoji preporuka Vijeća Europske komisije. Imamo već i sada upita građana da se u ovaj sada zakon već uvede zabrana pušenja na otvorenim prostorima Vidjet ćemo. Idemo sad s ovim zakonom koji će za mjesec dana stupiti na snagu. Vidjet ćemo kako će se poštovati. A za strože zabrane uvijek ima vremena."