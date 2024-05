RTL-ove kamere danas su u Sotinu snimile tajni sastanak HDZ-a i Domovinskog pokreta.

Naša reporterka Dajana Šošić večeras se uživo javila iz Vukovara te izvijestila kako obje stranke govore da su se njihova stajališta približila te da bi mogao uskoro pasti konačni dogovor.

O svemu je detaljnije razgovarala s gradonačelnikom Vukovara Ivanom Penavom (Domovinski pokret).

Je li pao dogovor s Plenkovićem hoće li to biti "sotinska vlada"?

"Nije to dogovor s Plenkovićem niti s bilo kim, niti će biti sotinska vlada. Razgovaramo, imamo određene pomake i proboje u pozitivnom smislu. Daleko je to od toga da je kraj."

Koliko su približena stajališta DP-a i HDZ-a?

"U izvjesnoj mjeri su se pribiližila, osjete se natruhe razumijevanja i otvorene su pozicije za usmjeravanje priče k pozitivnom kraju. Konačni dogovor očekujem sredinom idućeg tjedna, ako stvari budu išle na tragu današnjih razgovora. Tad bismo mogli očekivati obrise potencijalnog sporazuma. To su je utorak ili srijeda."

Popušta li Plenković oko SDSS-a?

"Neću više o detaljima, sve otprilike znate. Znaju se pozicije početne, razgovori su u tijeku."

Postoji li mogućnost da odustanete (od pregovora op.a)?

"Naša je pozicija bila razumljiva i jasna. Komunicirali smo da su SDSS i Možemo stranke s kojima ne možemo, sa svima drugima možemo. Na tragu smo određenih konstruktivnih pomaka."

Je li Plenković spreman odustati?

"Pozicije su otvorene, sredinom idućeg tjedna vrlo ću otvoreno moći komunicirati ili da smo jako blizu dogovora ili od te priće neće biti ništa. Današnji dojmovi su pozitivni.

Odustajete li od SDP-a i Mosta?

"Nema odustajanja. Jasno smo stupnjevali naše pozicije i uvažavajući izvorne rezultate, brojeve glasova, procjene stabilnosti... U politici smo razgovaramo, bez obzira na to što će biti u srijedu, to je sudbina nas političara - možemo birati između razgovora ili svađe i ratovanja."

Koliko ruku imate ako bi išli s HDZ-om?

"Dovoljan je broj ruku, suština je ima li prostora za dogovor, smatram da smo blizu toga. Irelevantno je je li to 80 ruku, potrebna je saborska većina."

Vidite li se u toj vladi?

"Ne namjeravam napuštati mjesto gradonačelnika u Vukovaru.

"Hoće li ih birački kazniti zbog suradnje s HDZ-om na nacionalnoj razini?

"Ne vjerujem. Kao treća stranka u državi birači imaju jasan odabir i zato su nam dali potporu da možemo ostvariti politike, programske ciljeve koje smo si zadali. S kim će to biti i hoće li biti - pričekajmo malo."

Jeste li razgovarali o podjelama ministarstava?

"Promišlja čovjek o svemu i svačemu, to je prirodno, ali postoji prirodan slijed."

Na kojem bi ministarstvu inzistirali?

"To što ostajem u Vukovaru govori koliko je DP-u to važno. Ako dođem u poziciju, provest ćemo politike. Imamo u planu postići dogovor ako je moguće čim prije."

Plenković ili Anušić - s kojim je lakše pregovora?

"Ne podcjenjujem i ne ocjenjujem nikoga s druge strane stola, bilo to SDP ili Most. Bilo bi nepristojno reći tko je meni bliži - to je irelevantno.

Novi izbori?

"Sve opcije su i dalje u igri ali da smo sad barem jedan korak dalje nakon razgovora."

Puno je bilo teških riječi u kampanji, kazneno ste prijavili Plenkovića- nazvao vas je zlim i pokvarenim. To ćete pomesti pod tepih?

"Kad bismo prekopali tko je što govorio o DP-u i što smo mi govorili o drugima, pitanje je bi li itko mogao s ikim razgovarati u politici. Tu smo da provodimo kampanju, da agitiramo za sebe i politiku, da organiziramo život u Hrvtaskoj i da politiku usmjerimo u smjeru koji smo zagovarali. To nije prepreka za suradnju."