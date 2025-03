'BOLESNICI KAO ON' / Bivši odvjetnik Srđana Mlađana: 'Moram vam reći da mi jedna stvar strašno teško pada'

Najopasniji hrvatski zatvorenik, Srđan Mlađan, mogao bi ostati još dugo iza rešetaka. Razlog je nova optužnica koju je dobio zahvaljujući ispovijesti njegova kuma Željka Bijelića u emisiji 'Dosje Jarak'. Silvije Degen, bivši odvjetnik Srđana Mlađana, rekao je: "Takvi bolesnici kao što je on evo hodaju tu po cesti, svugdje ostalo. Ali mene više deimpresionira ova ženska kaj je s njim bila, mladi ljudi koji se tome dive - moram vam reći da mi to strašno teško pada" Degen vjeruje da će ga nova optužnica ostaviti još u zatvoru. Prisjetio se i kako je bilo s njim raditi. "Nije bilo niti lako niti teško, to je čovjek koji je u sebe povučen, vi morate znat da ima vrlo pozitivne roditelje i majku, majka je teško bolesna, invalid, on je doživio ono što je doživio, roditelji su ga slali na liječenje, ja vam moram reći da nisam osjetio ništa negativno od njega dok nismo došli na raspravu dok nije eksplodirala njegova narav - bolest". Epizodu 'Dosjea Jarak' pogledajte na platformi Voyo.