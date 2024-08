Javili su nam se još neki župani i otkrili kolike su im povišice. Antonio: 'Pa to je veće od moje plaće'

Pažljivo se prebire svaki cent, kupuje se manje i troši pažljivije. Zato građanima zvuči nevjerojatno da su državni dužnosnici, a među njima župani i njihovi zamjenici dobili povišice veće od prosječne plaće.

"Njihovo povećanje je veće od moje plaće, ako je moja plaća 800, a njima je 1500- 2000. Ma blago njima, oni idu prema europskom standardu", kaže Antonio, prodavač na tržnici. "

Nisu svi župani otkrili koliko im je narasla plaća, ali splitsko- dalmatinskom prije povećanja je bila 2581 eura. "Moja je plaća za nešto malo manje od 1800 eura veća nego je dosad bila, ponavljam s 42 radnog staža. S tim da sada ni ubuduće niti imamo prava na regres, niti godišnji odmor, ni uskrsnice ni božićnice niti na jubilarne nagrade ", kaže Blaženko Boban, župan splitsko-dalmatinski.

Slaba je to utjeha građanima koji su sretni ako imaju barem prosječnu hrvatsku plaću od 1315 eura. "Mislim da je to sramotno ljudi rade daleko ispod 1500 eura, plaće su neke 900 tisuću eura, sramota je. Ako ste podstanar i imate malu dicu imate familiju, trebate poplaćati sve to. Ako ne radite 2 do 3 posla to je nemoguće ", kaže Marko iz Splita.

Povišicu je dobio i istarski župan, a opravdava ju rastućim troškovima života. "Usporedbe radi kad sam postao gradonačelnik 2006. s mojom mjesečnom plaćom sam si mogao priuštiti 2 kvadrata stana, a nakon ove povišice tu smo negdje. Povišica je značajna, to se ne može osporiti, meni je 2500 išlo na 4500, to je doista velika povišica", kaže Boris Miletić, istarski župan.

I za župana Bobana sumnje nema, rast plaće je zaslužen s obzirom na to da je on na raspolaganju cijele dane. "Nekada je puno nekome da mu date sto eura, a nekada je malo i 10 tisuća eura. Ovisno o zalaganju na radnom mjestu i doprinosu temeljem svog rada", dodaje župan Boban.

Jesu li zadovoljni njihovim radom, građani mogu jedino iskazati na izborima. do tada mogu samo grintati….

