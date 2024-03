SVI SU ODUŠEVLJENI / Jadrolinijin trajekt dobit će ime po Oliveru Dragojeviću: 'On je naš morski vuk'

Uskoro će zaploviti - Oliver. Jadrolinijin trajekt dobit će ime po jedinstvenom Oliveru Dragojeviću, a svakog će dana pristajati u njegovu Velu Luku. Prijedlog je to Hrvatske glazbene unije kojim su baš svi oduševljeni. 'Mislim da je to puno ljepše od bilo koje ulice, bilo kojeg spomenika za Olivera, koji je naš morski vuk, čovjek od mora i svi ga tako znamo', rekao je Tomislav Mrduljaš, predsjednik splitske podružnice Hrvatske glazbene unije. I zato će, početkom ove sezone, Jadranom zaploviti Oliver. Novo je to ime Jadrolinijina trajekta, koji će svakodnevno ploviti na liniji Split - Vela Luka - Ubli. Brod, koji je u floti od kraja prošle godine, prije se zvao Vela Luka. Sada će plovidba do Korčule, mnogima biti još posebnija. Prilog reporterke RTL-a Maje Oštro-Flis.