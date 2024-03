Sezona je šparoga, a berača nikad više. U ovih šest dana izdano je tri puta više dozvola nego lani. Zdrava delicija stigla je i na tržnice - a kakve su cijene, ali i kazne za one koji beru bez dozvole? Sve je provjerila Dragana Eterović.

Šparoge su počele nikad ranije, no iskusni berači kažu - treba biti oprezan. Obično se divlji izdanak skriva, a tada uvijek prijeti i opasnost od zmija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Dobra obuća, rukavica, vidite ja držim rukavicu, ja držim rukavice pa bogu u ruke šta bude…", kaže Nada Bosančić iz Dugopolja.

Do besplatne dozvole se može preko aplikacije Hrvatskih šuma, a za osobnu uporabu može se ubrati i do dva kilograma, No, Nadi dozvola ne treba jer šparoge joj rastu u dvorištu. Nada kaže da traže po sedam eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čula sam negdje na tržnici kilo 35 eura, to je više nego kilo teletine. A što ćete čovjek kad voli nije teško dati”, kaže Nada.

Berači koji prodaju šparoge moraju imati ugovor s Hrvatskim šumama, a naknada se plaća ovisno u količini. Doznajemo, ove godine je u ožujku koji je tek počeo izdano 1500 dozvola, a lani 596. Gotovo tri puta više!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijene idu do osam eura po vezici

Na splitskoj tržnici cijena vezice kreće se od četiri do osam eura.

"Ovaj prodajem po pet, ali za vas ka cure četiri, ali za pet se prodaju. To je 15 deka, to je znači pet. A, 35 deka je 10 eura“, kaže Ante koji prodaje na tržnici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad se izračuna cijena kilograma - nije malo.

“30 eura kilo, a u Zagrebu više? Sigurno više”, dodaje Ante.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neki kažu da je ljekovita, ali svakako je ukusna delicija. No, za mnoge preskupa, iako je cijena slična kao i lani.

“Kupila sam. Bile su na početku 10, sad su osam. Čini mi se nemate izbora. Šta da vam kažem. Ko voli nek izvoli I tko može.”, kaže Jadranka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Pa ja ih ne kupujem, a je li puno? Dašta je, treba ljude pustiti ne idu u šume neka beru", rekao je Frane Odak iz Vrbe.

“Svak radi da zaradi. Je li sedam eura puno? Pa sedam je, pet može stat", kaže Mirko Propadalo iz Solina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako šumar naiđe na berače šparoga bez dozvola, kazne se kreću od 133 do 933 eura. No iz Hrvatskih šuma nam kažu da zasad još nitko nije zatečen u skupljanju ove divlje biljke bez dozvole….