ZADNJI TRZAJI KAMPANJA / Izbori pred vratima, a optužbe ne prestaju: 'Mafija novog doba, zbunjuju ljude, izmišljaju profile...'

Priča o srpsko - ruskim botovima i stranom utjecaju na izbore u Hrvatskoj za kraj kampanje. Spremno o njoj na više pitanja odgovara premijer, pa čak i pozdravlja otvaranje ove teme u Hrvatskoj, ali ne vidi potrebu pozvati institucije da ozbiljne optužbe i provjere. 'Vidjeli ste što piše Politico, po mnogima po prvi put je ugrožena državna suverenost. To nije zabrinjavajuće, nego je to ugroza najvišeg stupnja', rekao je kandidat Dragan Primorac. No, tko su hrvatski istraživači - ne žele otkriti. Milanović odgovara - to je sve mafija. 'Mafija modernog doba, mislim ne ubijaju oni ljude na cesti jel, lažu - zbunjuju i sluđuju ljude s pojmovima koji oni ne razumiju. Izmišljaju profile s time da su ovdje objavili imena nekoliko stvarnih osoba', rekao je Milanović.