Iz udruge za prava pacijenata podržali štrajk, ali upozorili: 'Nemojmo preko njihovih leđa'

Počeo je štrajk četiri tisuće zdravstvenih djelatnika. Laboranti, radiološki tehnolozi, vozači saniteta skrbili su samo o hitnim pacijentima. Sindikat Zajedno zadovoljan je odazivom, a oštre kritike im je uputio ministar zdravstva. Vili Beroš je naložio ravnateljima bolničkih ustanova da moraju svim pacijentima pružiti traženu skrb. U Splitu sve prati naša reporterka Dragana Eterović koja je razgovarala s Josipom Perićem, tajnikom Udruge za promicanje prava pacijenata.

Jesu vas zvali pacijenti? Koliko ih nije uspjelo doći do zdravstvene usluge?

Pacijenti zovu stalno, zvali su jučer, zovu danas. Jako su ljuti, ne samo na dužine lista čekanja nego i zato što im se uzimaju redovni termini. Kada pitaju zdravstvene djelatnike do kada, oni kažu, odgađamo i dalje do kraja štrajka, ali ne znaju kada će to biti. Pozivamo i sindikat i ministarstvo da se što prije nađu i riješe svoja prava i obveze. Zdravlje pacijenata ne može čekati.

Pacijenti koji ne mogu čekati su oni onkološki. U splitskoj bolnici onkološki odjel i radioterapija su radili jeste li primili možda ih drugih bolnica pozive onkoloških pacijenata koji nisu primili svoju terapiju?

Pohvalio bih splitsku bolnicu što su uspjeli organizirati onkološki odjel tako da primi sve pacijente i napravi svu potrebnu dijagnostiku i sve ostale bolnice u Hrvatskoj koje su to uspjele napraviti. Nemojmo zaboraviti, onkološki pacijenti su ne samo oni pacijenti koji se bore protiv raka, nego i oni koji su ga pobijedili. Oni koji su u recesiji do pet godina. Što je s njima? Da li oni kad idu na pregled kao hitni pacijenti imaju pravo pristupiti dijagnostici? Zasad ne, a dalje ćemo vidjeti.

Hoće li se onda ovaj štrajk ipak lomiti preko pacijenata i da li vaša udruga podržava ovaj štrajk?

Mi podržavamo sve zdravstvene djelatnike u borbi za njihova prava i to nije sporno. Jedini dio koji je sporan - nemojmo to raditi preko leđa pacijenata. Zdravlje je najosnovnija stvar da bi mogli živjeti i raditi.

