Iz HAK-a o gužvama na Krčkom mostu: 'To nam je boljka i taj problem neće nestati'

Neočekivana i velika gužva od vikenda prebacila se i na ponedjeljak. Iz Hrvatskog autokluba već su govorili da i na ponedjeljak treba gledati kao da je vikend. Zbog kamiona koji se prevrnuo na A1, satima se vozilo u koloni dugoj 18 kilometara.

"Nažalost, došlo je do prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo teretno vozilo. Došlo je do curenja nafte i izlijevanja, cesta se morala zatvoriti i očistiti. To se dogodilo na samom ulasku u odmorište Vukova Gorica", kaže Ivana Mišlov iz Hrvatskog autokluba.

Mišlov ističe da ovo ipak nije najveća kolona, kaže, bilo je dugih i po 30 kilometara, ali napominje da je bilo mnogo prometnih nesreća. Stalan su problem i kolone na Krčkom mostu.

"To nam je boljka i taj problem neće nestati, eventualno ako se naprave još dvije-tri glavne ceste koje bi sve sjekle da dobijemo alternativne pravce", napominje Mišlov.

