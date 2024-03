Ozbiljna prijetnja ili nešto drugo? Propucan je automobil novoizabranog glavnog državnog odvjetnika i suca Visokog kaznenog suda Ivana Turudića. Sve je otkrio slučajno, a mehaničari su u misteriozno nastalim rupama našli zrna od metaka. Policija je odmah pokrenula istragu.

RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić javlja se uživo iz Virovitice gdje se obavlja očevid.

Je li očevid gotov, ima li kakvih rezultata?

"Nije gotov. Kriminalističko istraživanje traje pa policija ne želi izlaziti ni s kakvim informacijama. Sve traje malo duže jer su se čekali sudski vještaci iz Zagreba. Razgovarala sam s brojnim drugim sudskim vještacima koji mi kažu da će se teško otkriti kada se to dogodilo i koliko je stara rupa. Sasvim sigurno će utvrditi kalibar, eventualno smjer pucanja i tip zrna. Moram naglasiti da ovo ne izgledao kao na kriminalističkim serijama. Policija ima sustav u koji se može ubaciti metak, ali može se vidjeti samo baza počinitelja kaznenih djela, odnosno oružja koja su već u nečemu sudjelovala. Vrlo su male šanse da se to poklopi s ovim oružjem. Udruga sudaca kaže da se ne žele letiti s informacijom i osudama te žele pričekati da se završi istraživanje policije."

Razgovarala si s Ivanom Turudićem. Što kaže, je li ga strah?

"Prije pola sata razgovarala sam s njim. Stekla sam dojam da nije svejedno ni njemu niti njegovoj obitelji. Nekoliko je puta naglasio da ga nije strah, kako ga je više strah za osobe koje vozi u automobilu. Istaknuo je unuka od samo 17 mjeseci. Kazao je kako se sve dogodilo kada je jučer stigao u Viroviticu gdje često dolazi vikendom. Supruga je na vratima na desnoj strani pronašla rupu. On je tada otišao kod prijatelja automehaničara koji je pronašao jedan pa drugi metak. To je bio dovoljno jasan razlog da se uputi u Policijsku upravu virovitičko-podravsku. Ivan Turudić kazao je kako se stekla fama oko njegovog izbora za novog glavnog državnog odvjetnika i da je situacija u državi takva da je raspirena mržnja prema njemu nekom eventualno pojedincu potencirala da učini to što je učinio. Nije čuo metak ni propucavanje pa ne može sa sigurnošću reći je li se to dogodilo prije mjesec ili dva dana."

Hoće li dobiti zaštitu?

"Vrlo vjerojatno će je dobiti. Svaki glavni državni odvjetnik po zakonu ima pravo dobiti policijsku zaštitu. Većina ih je ranije odbila pa suimali pravosudne policajce koji su bili vozači-pratitelji. Ivan Turudić će sasvim sigurno dobiti policijsku zaštitu koja bi mogla biti u rangu one koju je imao Dinko Cvitan. Znamo da je imao blindirano vozilo i da se pomno pratio svaki njegov korak. Bili su pod osiguranjem i on i obitelji zbog prijetnji Zdravka Mamića koji je spominjao ubijanje glavnog državnog odvjetnika. Vidjet ćemo što će odlučiti Sigurnosno obavještajna agencija. Zajedno s Ministarstvom unutarnjih poslova trebaju donijeti procjenu. Sasvim sigurno dobit će policijsku zaštitu."