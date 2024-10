NADREALNI ODNOS / Ivan Anušić odgovorio politizira li se SOA-a: 'Ne, to je legitimno pitanje iz ovog razloga'

U Šibeniku se ovoga vikenda održava stranački Opći Sabor. Izabrat će nove članove najužih tijela stranke, Predsjedništva i Nacionalnog vijeća. Sastanak prolazi u znaku priprema za skorašnje predsjedničke izbore, ali i lokalne u svibnju iduće godine. Neki od kandidata već su poznati, pa bi tako u bitku za Zagreb trebao ući Mislav Herman, a u bitku s Puljkom u Splitu ide HDZ-ov Tomislav Šuta. Nagađa se i da bi Oleg Butković mogao biti kandidat za župana primorsko-goranskog. U međuvremenu, nadrealni odnos Banskih dvora i Pantovčaka, odnosno dvojice predsjednika, sada se prelama i preko SOA-e. Pa imamo i presedan. Premijer Andrej Plenković uputio je dopis zamjeniku ravnatelja SOA-e Hrvoju Omrčaninu te ga zatražio izvještaj o prozivkama predsjednika Milanovića. Sigurnosno-obavještajna agencija je konstatirala da ne rapolaže saznanjima da Vlada vodi ''veleizdajničku politiku'' ili da ''izvršava naloge Bruxellesa", što je Vlada objavila na svojim službenim stranicama. Opći Sabor HDZ-a u Šibeniku prati naša Dajana Šošić koja je razgovarala s Ivanom Anušićem koji je komentirao SOA-ino izvješće na upit Vlade. 'To nije politizacija. To je legitimno pitanje koje je postavljeno SOA-i iz razloga što se plasiraju teze o HDZ-u i nama od strane političkih oponenata. To nije loptanje sa SOA-om', rekao je Anušić