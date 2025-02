Anušić o stavu Hrvatske o Ukrajini i vojnom roku: 'Nisam razgovarao s Milanovićem'

U Münchenu je počela sigurnosna konferencija na koju je stigao i američki potpredsjednik JD Vance.

Iako je glavna tema trebala biti završetak rata u Ukrajini, Vance je očitao bukvicu europskim čelnicima i rekao da Europi nisu prijetnja ni Kina ni Rusija, već gubitak temeljnih vrijednosti. RTL Danas je razgovarao u Münchenu s ministrom obrane Ivanom Anušićem koji je pojasnio kakav je stav hrvatske vlade o oštrim porukama iz Amerike.

"Ono što je potpredsjednik SAD-a rekao je jasno i ne treba shvatiti katastrofično, a to je da će se Europa od sad pa na dalje morati početi brinuti sama o svojoj vlastitoj sigurnosti, ujediniti svoje snage, ujediniti državu, ne samo na ekonomskom planu nego i na obrambenom. Nije tajna da nismo baš puno radili na tome, a ovo su primjeri da na tome trebamo puno raditi. Vance se postavio vrlo izravno, vrlo direktno što inače nije običaj u ovakvim formatima", rekao je Anušić, a na činjenicu da je rekao da će se SAD držao po strani u NATO savezu, kaže:

"Oni su to sami rekli da će se polako micati što se tiče utjecaja i djelovanja na području Europe, i Ukrajine i Kosova i BiH. A njihovo težište ide na Indopacifik. To su oni i najavljivali i prije ovih izbora, a sada to samo potvrđuju. Tu mi moramo kao Europa shvatiti da moramo pojačati svoje kapacitete", kaže.

Što se tiče povlačenja trupa iz Europe: "Neće to učiniti preko noći, ali definitivno će njihov utjecaj, njihova prisutnost biti manja", dodaje. Anušić je objasnio i koji je stav Hrvatske da Ukrajina ne može vratiti svoje teritorije i da ne može biti članica NATO-a, što se danas moglo čuti.

"Stav Hrvatske je da Ukrajina ima pravo na svoje granice, mora vratiti svoj teritorij, da je Ukrajina žrtva u ovoj agresiji od Rusije i da Ukrajini treba pomagati. Mi smo zaboraviti ili se trebamo prisjetiti kako je Hrvatska stvarana. Kako smo mi prolazili kalvariju koju sad prolazi Ukrajina", kaže.

O usuglašavanju s Milanovićem

Na pitanje jesu li se usuglasili oko te teme s predsjednikom Milanovićem, Anušić odgovara:

"Ne, s Milanovićem ne. Zašto bih se usuglasio oko toga s Milanovićem?!", kaže. Na podsjetnik da je to pitanje obrambene politike, vanjske politike, Anušić je rekao:

"Ja se usuglašavam s Vladom RH, a nisam ni razgovarao s predsjednikom Milanovićem o tome. Ali, ako netko ima drugačije mišljenje da Ukrajina nema pravo na svoje teritorije, da se granice trebaju mijenjati i da će se agresijom na neku državu, ako je netko jači uzeti dio teritorija neka to javno kaže. Ja mislim da to nije u redu jer to otvara Pandorinu kutiju", kaže.

Na izjavu Zelenskog da misli da će Putin napasti NATO članice, možda Poljsku, baltičke zemlje, odgovara: "Ja takve informacije nemam. Te informacije nema nitko. Razgovarali smo o tome. Potezi koje će Rusija u budućnosti napraviti su potpuno nepredvidljivi. Nitko nije vjerovao da će izvršiti invaziju na Ukrajinu pa su izvršili invaziju. Nije isključeno da može izvršiti invaziju negdje dalje", rekao je i dodao:

"Razgovaramo o Ukrajini da ne pitamo ništa Ukrajinu. Ukrajinska vojska je druga po veličini vojska na svijetu. Uvježbana i naoružana. Drži sve ove godine Rusiju na distanci", kaže.

Na pitanje jesu li odustali od vojnog roka: "Ne, u ovoj godini će početi s primjenom. Predsjednik Milanović ima sve informacije o tome. Treba samo donijeti zakon o službi u oružanim snagama i obrani", rekao je.

A kad će biti Vijeće za obranu? "Predsjednik i premijer će dogovoriti kada će biti", jasan je Anušić.