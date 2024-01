DJECA I RODITELJI U STRAHU / Ispovijest dječaka pretučenog u Vukovaru: 'Počeli smo bježati, ali stariji su i veći od nas. Nismo se snašli'

Uhićena su još trojica napadača koji su brutalno pretukli tinejdžere u Vukovaru. Ogorčeni roditelji žrtava za subotu najavljuju prosvjed na koji političari nisu pozvani. Imamo ispovijest jednog od pretučenih. "Ne osjećam se sigurno šetati kroz grad pošto sad su tamo Bad Blue Boysi prisutni. Ne osjećam se uopće sigurno izaći kroz koji mjesec u grad zato što se ovo sve desilo. Ti dečki su bili pored nas i čuli su da netko od nas priča ekavicu, počeli su ispitivati za koga navijamo. Niti navijamo za ikoga - svi su rukometaši skoro. Bili su pijani, nadrogirani, nešto ti dečki i počeli su nas gurati i tu se sve to desilo. Neki od njih se počeo derati da ima nož i mi smo se svi uplašili u tom trenutku da neki od naših dečkiju nisu bili odmah na podu, šutirani, mi se sigurno ne bi ni vratili. Mi smo počeli bježati, ali eto oni su stariji od nas, veći, brži... jednostavno, nismo se znali snaći u toj situaciji", ispričao nam je pretučeni dječak. Dvojica su teže ozlijeđena. Njihovi roditelji u velikom su strahu. "Ja se svoje dijete ne usudim pustiti samog u školu radi sigurnost. Strah me za dijete. Pa dijete je u strahu, u bolovima, ujutro kad se ustane kaže - tata, boli me sve, daj mi tabletu za bolove. Navečer kad ide spavati moram mu dati tabletu za bolove, odvest ću ga ponovno doktoru", ispričao nam je otac pretučenog dječaka. Više pogledajte u prilogu Marine Brcković.