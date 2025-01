Mislili da ih čeka EU, a dočekalo ih deset kilometara guste šume

Dramatičnu noć proživjeli su ilegalni migranti, ali i policija i HGSS koji su ih spašavali u mjestu Vrbovljani na području Okučana. Policija je jučer iza 16 sati primila poziv od osobe koja je bila u vodi. U šumi u kojoj se izlila rijeka Sava, na drveću se nalazilo još devet osoba koje su se grčevito držale za grane. Ministar unutarnjih poslova kaže da ih je policija spasila od vjerojatne smrti. Najavio je da će sutra obići granicu na području policijske uprave brodsko-posavske

Dramatično, iznimno zahtjevno izgledalo je to sinoć spašavanje migranata. U svemu su sudjelovali brojni policajci, ali i pripadnici HGSS-a.

"Ovo je specifična situacija, koja je mogla kobno završiti, za 10 ljudi, 10 migranata, koji su nezakonito prešli državnu granicu. Misleći to je to, mi smo u Europskoj Uniji, međutim nisu znali da ih čeka 10 kilometara guste, poplavljene šume. Oni su hodali kroz tu šumu, a voda je bila sve dublja. Nakon sedam kilometara voda je bila metar i pol dubine, a temperatura voda bila je od 3 do 5 stupnjeva, dok je vanjska temperatura bila oko nule. Mrak je pao oni su bili u bezizlaznoj situaciji. Popeli su se na drveće, pozvali su pomoć. Policijski službenici odmah su se uputili u pretragu terena. Na kraju smo ih locirali, ali nismo mogli do njih doći. Bili smo 100 metara od njih međutim voda je bila preduboka. Pozvali smo HGSS, koja je došla s čamcima, s educiranim ljudima. Uz pomoć policije su ih izvukli. Spašavanje je trajalo tri sata. Odveli smo ih u policijsku postaju gdje smo im dali suhu odjeću, tople napitke, hranu i tek onda je krenulo kriminalističko istraživanje", rekao je u razgovoru s našim reporterom Miljenko Kovačević, načelnik Postaje granične policije Stara Gradiške.

Gdje su oni sada i iz kojih zemalja su došli?

"Smješteni su u policijskoj postaji Stara Gradiška, bit će vraćeni u Bosnu i Hercegovinu. Specifično je da smo uhvatili krijumčara ljudi koji je to organizirao i protiv njega podnosimo kaznenu prijavu. To su državljani afro-azijskih zemalja", potvrdio je načelnik Kovačević.

Cijeli razgovor pogledajte u nastavku:

