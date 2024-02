Poznati su detalji oko uvođenja vojnog roka. Kako doznajemo, trajao bi tri mjeseca, išao u radni staž i za njega bi se dobivala novčana naknada. No, na putu mu je najveća prepreka - vojni rok trebaju usuglasiti i predsjednik i premijer.

Hrvatski vojnici u ime domovine idu u Mađarsku u sklopu NATO-ve misije. Ondje će biti sedam mjeseci, a puno kraće od toga - tri mjeseca - plan je da mladi služe vojni rok. Oni, kojima je to poziv, poručuju "dođite i probajte".

"Uvijek bih savjetovala dođite i probajte. Naravno da nemate što izgubiti, a smatram da ta tri mjeseca o kojima se pričaju da bi mladi mogli puno naučiti", kaže poručnica Mirna Jurić, pripadnica Zapovjedne satnije Gardijske oklopno-mehanizirane brigade.

'Tri mjeseca? Po meni je to optimalno'

Poručnik Kristijan Sigur, zapovjednik voda Vojne policije kaže da bi se mladi prije svega naučili disciplini, što je izuzetno danas korisno.

"Poručio bih svima da dođu i isprobaju to", rekao je, dodavši da su tri mjeseca optimalna jer se "u tri mjeseca puno toga može postići".

Detalji se bruse, a prema najizglednijem, vojni rok trajao bi tri mjeseca, išao u radni staž i za njega bi se dobivala naknada od 700 eura na mjesec. Toliko sada dobivaju dobrovoljni ročnici.

"Pozivam mlade ljude koji vole ovu državu da prihvate taj poziv služenja vojnog roka na jedini mogući pozitivan i ispravan način", kaže pukovnik Antonio Tokić, zapovjednik 4. kontingenta.

Mladi bi naučili baratati oružjem, taktičke vještine, a kondiciju bi doveli u red trčanjem i sklekovima.

Oporba: 'To je predizborni trik'

Da do uvođenja vojnog roka neće ni doći, smatraju i lijevi i desni. To je, poručuju, samo predizborni trik HDZ-a.

"Vojni rok se treba vratiti u Hrvatsku, ali ga treba osmisliti i bez takvih prepucavanja između Milanovića i Plenkovića koji su obadvojica izbjegli braniti svoju državu kada je trebalo", rekao je Stipo Mlinarić.

"To su samo kako se kolokvijalno kaže mokri snovi desničara. Kada računate koliko će to koštati - podizanje vojarni, stručnih osoba koje će to raditi, kada izračunate koja je to cifra onda tu cifru podijelite našim vojnicima i vojnikinjama koje su trenutno u vojsci", ističe Predrag Matić.

Izračun još nije napravio ni ministar financija. "O fiskalnom učinku toga ništa ne znam trenutno, tako da sve će biti dobro. Hvala", rekao je Marko Primorac.

A bit će i za one mlade koji odbiju u vojsku jer im je Ustavom zajamčen priziv savjesti.

Anita Blagojević, profesorica ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Osijeku kaže: "Ovo je područje koje se ne može tumačiti od prilike do prilike ili od neprilike do neprilike iliti kako se nekome prohtije."

Vojni rok vruća je predizborna tema, a tek ostaje za vidjeti hoće li preživjeti i nakon izbora.

