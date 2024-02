Za uvođenje obaveznog vojnog roka spominje se siječanj 2025., a RTL-ova reporterka Ana Mlinarić javila se iz predsjedništva HDZ-a gdje će se razgovarati i o tome. Zbog stava predsjednika Milanovića, ovaj prijedlog bi mogao propasti.

"Da, predsjednik je praktički već rekao "ne" uvođenju vojnog roka. Dvije su teze zbog kojih on smatra da to nije dobro. Prvo jer je predizborno vrijeme i kaže da se takav zakon i da se takve promjene ne smiju uvoditi pred izbore. Da je to sve u predizborne svrhe i pitanje koliko će se sve to moći provesti jer prema Ustavu postoji pravo priziva savjesti, a teško je vjerovati da bi se mijenjao ustav", objasnila je.

Milanović: 'Ne može bez mene'

Predsjednik kaže da se neke odluke vezano za uvođenje vojnog roka ne mogu donijeti bez njega i to bi mogao biti novi prijepor između predsjednika i vlade. Bit će zanimljivo vidjeti bude li predsjednik ustrajan u tome kako će ga Vlada pravno preskočiti i koje će to odluke donijeti on, a koliko će tu Vlada moći djelovati sama.

Zanimljivo da iz Vlade ističu da je vojni rok samo zamrznut što bi značilo da je moguće tek promijeniti postojeći zakon.

Postoji pitanje i financija i logistike. Ministar financija rekao je da će se novca naći. Premijer nije htio odgovoriti na pitanje ima li mehanizama da preksoče predsjednika.

Zanimljivo je napomenuti da je premijer na predsjedništvo stigao pješice u pratnji nekoliko ministara iako ranije nisu imali najavljen nikakav zajednički događaj. Što se tiće stava HDZ-a o Turudiću i dalje drže svoje pozicije. Pojavila se još jedna teorija može li i Sabor tražiti sigurno provjeru. Još je nejasno zašto je Turudić uopće dao dozvolu za sigurnsonu provjeru kada mu ova koju ima istjeće u rujnu.

