'FANTASTIČAN OSJEĆAJ' / Hrvatsko veleposlanstvo u Švedskoj počastilo Baby Lasagnu s lazanjama: 'Fascinantno je...'

Baby Lasagna svojim je nastupom zapalio Malme Arenu, publika je plesala i pjevala s našim predstavnikom kao nikada do sada, a plesalo se i u novinarskoj sobi. Jutro nakon dominacije na prvoj večeri Eurosonga Baby Lasagna stigao je u gradsku vijećnicu u Malmou na susret sa zamjenikom gradonačelnika Rokom Kursarom i veleposlanikom Sinišom Grgićem. Hrvatsko veleposlanstvo u Švedskoj našeg je predstavnika počastilo, čime drugim, nego lazanjama, a on je prokomentirao to što ima podršku cijele zemlje. "Fantastičan osjećaj koji i dalje ne mogu vjerovati da se događa i pokušavam ne, kako bi to rekao, vidim neke snimke vjerujem si pa dobro, to je možda izoliran slučaj pa vidiš drugu pa treću pa četvrtu i sam si kažem vidiš koliko ih izoliranih ima. Ono, pisalo je u Rijeci potrubi za pobjedu. Fascinantno je, nikad mi nismo toliko pratili Eurosong tako da ne znam šta da kažem. Sretan sam, ponosan sam i jučer sam baš razmišljao, baš na pozornici mi je bio trenutak, onaj jedan trenutak sjećam ga se kad sam morao gledat ravno u kameru: znaš koliko te sad ljudi gleda. Kao, iz Hrvatske, koliko navija pa je ono wuhuuuu ajmo!", rekao je Baby Lasagna.