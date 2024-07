'DOBRA KOMBINACIJA' / Hrvatski ribar preporučio Orbánu što da proba jesti na Visu: 'Ima dosta novaca i bit će dobar gost'

Mađarski premijer Viktor Orbán, zbog posjeta Rusiji i Kini pod žestokom je paljbom briselskih političara. Dok ga oni bojkotiraju, on se odmara, i to već tradicionalno u našoj zemlji. Mađarski premijer je na Visu, barem tako tvrdi viški restoran koji je objavio fotografiju uz opis: "Čekamo Putina i Trumpa. Kasne." Damir Karuza-Kalambera, viški ribar: 'Ja bi mu priporučija da proba viške jastoge, to je dobra kombinacija. On ima dosta novaca i bit će nam dobar gost. Mislim da je izabra dobru lokaciju, ima šta ist, ima šta pit.' Vlasnik restorana nije htio dati izjavu o čestom gostu na Jadranu, koji se ovaj put nije sastao s nekim od hrvatskih političara. Dok je Orbán u Hrvatskoj, u Europskom parlamentu je glavna tema. Više pogledajte u prilogu Marija Juriča