1 VRIJEDI 100.000 DOLARA / Hrvatski kriptoprorok dao savjet za Bitcoin: 'Vjerojatno ću prodati dio, evo kad'

Današnjoj vrijednosti Bitcoina od preko 100 tisuća dolara najviše se vesele oni koji su ga kupili kada je bio težak svega oko 10 tisuća. Jedan od njih je i poduzetnik Hrvoje Prprić koji je još 2017. i prognozirao ovakav skok. '2017. je bio nekakvih desetak tisuća, a po mojim analizama je procjena bila da će 2022. do 2027. doći do 100.000. I evo ga", rekao je te dodao da Donalda Trump nije uzrok tom skoku. Otkrio je da će vjerojatno prodati dio, ali ne odmah, nego kada dođe do špice ciklusa za koju ne možemo znati kada će biti, a ostatak će zadržati