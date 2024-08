OPASNO VRIJEME / Hrvatska gori na +40, Hitna više puta intervenirala i u crkvama

Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. Nema mjesta u zemlji za koje nije izdano upozorenje za opasno vrijeme. U Slavoniji temperature idu i do +40, a more u Istri penje se i do +30. U nekim svetištima temperature su oko 37 stupnjeva, a građani se štite na sve moguće načine, kišobranima, lepezama i šeširima tražeći hlad. Neki su ipak zbog visokih temperatura zatražili pomoć hitnih službi i volontera. 'Imali smo oko 65 intervencija, vrućinama bi mogli pripisati pet do šest, među njima četiri smo imali u crkvama', kazao je Darko Sinjeri liječnik u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba