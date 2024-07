Zbog visokih temperatura mnogi su hlad potražili u trgovačkim centrima gdje su počela sezonska sniženja.

Dopredsjednica Udruge trgovine i logistike Ana Babić ističe da su sniženja službeno počela u ponedjeljak. Ističe da je prerano govoriti o rezultatima u ponedjeljak.

"Većina je trgovaca, u skladu s europskom i svjetskom praksom, već počela s promotivnim akcijama iza 20. lipnja. Tako da će možda i kupci kada dođu pogledati postotak sniženja koji je nešto manji", ističe Babić.

Babić kaže da je iznenađenja potrošnjom u pojedinim regijama Hrvatske.

"Primijetili smo da je potrošnja povećana već krajem lipnja. Ono što mi je posebno zanimljivo je to da je potrošnja povećana u Slavoniji, Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji i kopnu, dok na moru nije. To me malo iznenadilo jer sam zbog turističke sezone očekivala povećanje prometa i na moru", napominje Babić.

Dodaje da je zanimljivo i to da je veći rast potrošnje u web trgovini.

"Tamo je promet sjajan cijelog lipnja. A što se tiče proizvoda koje kupci kupuju, opet se dogodila zanimljiva situacija. Puno je veća kupnja jeftinih proizvoda, onih koji su izrazito povoljniji. U brendovima koji imaju puno niže cijene, promet je puno bolji. Kupci trenutno traže nešto jeftinije. Vjerujem da čekaju veća i konkretnija sniženja, pa će kupovati i neke druge artikle", kaže Babić .

Trgovcima stvara problem i Zakon o zaštiti potrošača, koji se često zlorabi.

"Kad govorimo o klasičnim trgovinama, tu ne vidim neki veliki problem za trgovca. Ono što je izazov za trgovca je zakon koji se odnosi na web trgovinu. Kupac ima pravo odustati od kupnje i ne samo to, nego kupac može vratiti artikl u određenom roku koji je korišten, trošen, nošen i koji ima vidljive tragove nošenja. Trgovac tu nema apsolutno nikakav alat da nadoknadi svoju štetu od tog kupca", objašnjava Babić.

Dodaje da trgovac taj korišteni proizvod više ne može prodati po punoj cijeni, nego otpisati na grešku. Protiv kupca se, ističe Babić, može jedino ići sudskom tužbom te dodaje da to u pravilu nitko ne radi.

Babić ističe da ne zna kako riješiti taj problem jer nema naznake da hrvatske ili europske institucije planiraju promijeniti to pravilo. Babić napominje da je to pravilo potrebno jer kupci ne mogu znati hoće li im se svidjeti proizvod koji kupe, ali ističe da ga treba doraditi.

