Objavljena je stopa inflacije u Hrvatskoj i nije dobro. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku u ožujku ove godine, u odnosu na ožujak prošle, u prosjeku su više 4, 1 posto. U odnosu na prošli mjesec, veljaču, prema prvoj procjeni, u prosjeku su više 0,9 %. Eurostat je objavio da je inflacija u Hrvatskoj iznosila 4, 9 posto na godišnjoj razini, što je najviša stopa u eurozoni.

"Mislim da su cijene stvarno podivljale, ne znam kako ćemo se s time nositi pogotovo zato što čujem da će biti sve gore i gore", kaže Marija iz Zagreba. "Imam tu privilegiju da mama i tata još uvijek plaćaju za mene, mislim osjeti s da je sada skuplje", dodaje Erika. "Skupo je, skupo je dosta, za ove svakodnevne potrepštine, ali Europska smo unija još smo najjeftiniji u usporedbi s ostalim zemljama", dodaje Vito.

Razgovarali smo o neslavnom rekordu s ministrom financija Markom Primorcem.

Zašto smo i dalje na vrhu eurozone po rastu inflacije?

"Pa nekoliko je razloga za to. Mi smo te razloge razjašnjavali proteklih mjeseci i godina. Općenito kada govorimo o inflaciji morate znati da je to fenomen do kojih dolazi iz nekoliko ključnih razloga, a jedan od njih je i povećanje likvidnosti koji smo mi imali u RH, posebno nakon ulaska u eurozonu, struktura rasta gospodarstva, a onda se taj rast temelji dominantno na potrošnji kućanstava, temelji se na investicijama. Što je veća potrošnja kućanstava, što je veći gospodarski rast, to je veća i potražnja, a samim time i cijene mogu biti veće. Ono što nas u ovom trenutku veseli, mi smo de facto ostvarili stopu inflacije koja je 4,1 posto, prema procjenama DZS-a"

Cilj je 2 posto, mi smo daleko?

Svakako. Ovo nije stopa inflacije s kojom smo mi zadovoljni. Bili bismo sretni da je ta stopa inflacije niža. 2 posto je nešto čemu mi težimo. Ako govorimo o projekcijama Ministarstva financija naše projekcije su i dalje 3,1 posto za 2024. Očekujemo usporavanje inflacije u nastavku godine i naravno očekujemo da se u sljedećoj godini stopa inflacije spusti na razinu od 2 posto. To nam predviđaju i procjene Europske komisije. Nadamo se da će u idućim mjesecima doći do usporavanja inflatornih pritisaka i da će na razini godine prosječna stopa biti, a to je 3,1 posto".

Što očekujete od cijena u turističkoj sezoni?

"Ne očekujemo ništa posebno, cijene formiraju poduzetnici na slobodnom tržištu. Ne očekujemo ništa spektakularno, ali apeliramo na sve poduzetnike da se ponašaju odgovorno i da utvrđuju cijene na optimalan način".

Hoće li opet kuglica sladoleda koštati 2, 3 eura?

"Ne bih više o sladoledu razgovarao. Mislim da smo sve rekli o tome. To je priča koja se trivijalizirala i u medijima. Mislim da su svi bili svjesni onih poruka koje smo mi željeli poslati, a to je da s porastom cijena mora doći i do porasta kvalitete, usluga i standarda općenito, kako bismo dugoročno očuvali turizam kao važnu gospodarsku granu u RH".