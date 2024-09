STIGAO UBOJICA LJETA / Hladnoća iznenadila Hrvate, a bit će i gore. Doznajemo hoće li ranije početi sezona grijanja

U Hrvatsku je stigla najavljena nagla promjena vremena. Snažno nevrijeme pogodilo je Istru, deseci pijavica u Dalmaciji, bujične poplave na otocima. Na kontinentu osjetno hladnije. Jutros samo 9 stupnjeva. Pad temperature stanovnici glavnog grada su, čini se, jedva dočekali, no zahladnjenje bi moglo ubrzati ogrjevnu sezonu - najavljuju to i iz HEP Toplinarstva. Ogrjevna sezona počinje razdobljem spremnosti za grijanje, tj. najranije od 15. rujna. Uključivanje grijanja može početi kada to pisanim putem zatraži ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade. Tristo trideset devet zgrada još nije spremno za sezonu grijanja pa predstavnike suvlasnika HEP moli da radove na unutarnjim instalacijama završe što prije. Više donosi Maja Lipovšćak Garvanović.