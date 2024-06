Prava drama u makarskoj gradskoj luci. Usred noći u potpunosti je izgorjela jahta poduzetnika iz Širokog Brijega. Na luksuznom brodu bile su tri osobe, a požar su vatrogasci gasili gotovu cijelu noć i dobar dio dana. RTL-ov reporter Rade Županović razgovarao je s gradonačelnikom Makarske Zoranom Paunovićem.

'Još nemamo sve okolnosti onoga što se dogodilo tijekom noći. Požar je izbio nešto prije ponoći, vatrogasci su buktinju stavili pod nadzor oko 16 sati. Uz vatrogasne snage, sudjelovao je i bager koji je otvarao rupe na brodu. Trebat će puno vremena da se sanira šteta na makarskoj rivi', na početku je rekao RTL-ov reporter.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovo je bila naporna noć za vas?

"Bila je naporna noć, bio je naporni dan. Zahvalio bih svim službama koje su promptno reagirale, pogotovo vatrogascima koji su se borili s vatrenom stihijom. Srećom, zbog promptne reakcije nije stradao nijedan drugi brod. Nije došlo do ljudskih žrtava što me veseli"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li ovo na neki način ekocid? Kada se očekuje izvlačenje ove olupine?

"Ne bih to nazvao ekocidom, s obzirom na to da se brzo reagiralo, postavile su se plutače oko mjesta nesreće. Šteta je maksimalno sanirana. Firma je već pozvana, već danas su izvlačili crne mrlje. Važna je promptna reakcija gdje se spriječilo istjecanje goriva. Vjerujem da će početkom tjedna, u ponedjeljak ili utorak doći do izvlačenja podrtine."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više pogledajte u nastavku: