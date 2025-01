Puljak, narikače i Kerum: 'A Šuta? Najuspješniji direktor ikada'

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak u četvrtak je bio gost RTL-u Danas te je govorio o problemu onečišćenja zraka, o predstojećim izborima te je li oprostio što je predsjedniak Zoran Milanović njegovu suprugu nazvao "narikačom".

Zašto napadate HDZ i Državni inspektorat vezano za onečišćenje zraka?

"Zato što su sakrivali informacije od građana Grada Splita. Nije točno da su sve objavili. Jučer su objavili demantij u kojem su netočno rekli da su dali informacije. Dostavljali su informacije tipa: 'Mi smo bili, nešto smo napravili.' Ali 'nešto' su napravili i nisu došli niti na Gradsko vijeće kad smo ih pozvali. Bila je to pravna bitka u kojoj im je povjerenik za informiranje naredio da nam daju podatke. Gospodin Andrija Mikulić išao je na sud pokušavajući osporiti povjerenika za informacije i izbjeći da nam daju te podatke."

Znamo da su kaznili luku Split, što znači da su bili na terenu i dostavili rezultate. Znamo i za rezultate analize zraka.

"Te rezultate analize zraka znamo jer smo mi postavili instrumente, i ti rezultati, kao što je rekao gospodin Periš, pokazali su da je stvarno bilo zagađenja. Srećom, sada ga više nema, ali krili su razlog. Praktički javnost nije znala zbog čega je bilo zagađenja sve do prije neki dan, kad su oni morali poslati informacije. Poslali su ih, ali stvarno se sada postavlja pitanje: koga štiti Inspektorat i gospodin Mikulić i HDz?"

Što je Grad Split napravio u vezi s tim?

"Grad Split je jedan od suvlasnika Luke Split, posjedujemo 10% udjela. I kao takvi nismo mogli dobiti nikakve informacije. To je kao da ste dioničar Hajduka pa imate jednu dionicuPokušavali smo od javnih institucija doznati podatke, a sada znamo izvor zagađenja. Pitanje je zašto su skrivali informacije."

Je li ovo skupljanje političkih bodova uoči lokalnih izbora?

"Mi ovo koristimo za zaštitu zdravlja građana. Znamo da HDZ i njihovi političari kradu. Nažalost, to trenutno ne možemo zaustaviti. Ali kad prijeđu granicu koja utječe na zdravlje ljudi, kao što je bilo u ovom slučaju, to je granica koja se ne smije prijeći. Zato smo ovako reagirali. Poslao sam javno pismo gospodinu Plenkoviću i pozvao ga da javno objavi sve informacije koje Inspektorat ima o zdravlju okoliša i ljudi. Tražio sam da sankcionira one koji skrivaju te podatke."

Tražite li od Plenkovića pomoć?

"Da, tražim pomoć. On je instalirao gospodina Mikulića, HDZ je to napravio. Dakle, sad nema ništa drugo nego zatražiti da prestanu s takvim praksama."

Zašto jednostavno niste ranije tražili dijalog?

"Jesmo, nekoliko puta. Pozivali smo Inspektorat da nam daju informacije, ali nisu željeli. Skrivali su sve dok ih sud nije natjerao na to."

Očekuju vas lokalni izbori. Koga smatrate najvećim izazovom – Matijevića, Šute ili Keruma?

"Ne bojim se nikoga. Pošteno i dobro smo radili ove godine i napravili mnogo dobrih stvari. Ipak, ima puno toga što nismo stigli napraviti jer je potrebno više vremena."

Kerum kaže da niste postavili ni kvadrat asfalta.

"Kerum može svašta reći. On se hvali svojom Zapadnom obalom, što je lijep projekt, ali mi pokrećemo projekte za 50 zapadnih obala, uključujući Žnjan i Vodovod."

Šutalo tvrdi da ste neradnik.

"Što može? Najuspješniji direktor ikada u povijesti Splita? To što on kaže..."

Što smatrate najvećim uspjehom svog mandata?

"Oslobodili smo Grad Split od stranačkog plijena. Grad je sada slobodan i imamo poštene javne natječaje. Svi građani imaju jednaka prava. Uveli smo red i sagradili mnogo toga."

Ali u Upravni odbor javne ustanove Športski objekti imenovali ste osobu koja je pisala vaš izborni program.

"Imenovali smo 250 ljudi. Ja sam sam pisao izborni program.

Usput, i gospodin Čular...

Neki od tih ljudi su moji kolege s fakulteta, ali to su najbolji ljudi koji su se javili na natječaj. Nemoguće je naći 250 ljudi u Splitu koje ne poznajem."

Najavili ste otvaranje Žnjana u svibnju, neposredno prije izbora?

"To je zaista lijep i vrijedan projekt. Nadam se da ćemo ga otvoriti oko Svetog Duje ili do početka ljeta, na ponos svih koji su sudjelovali."

Bili ste u stožeru Zorana Milanovića. Jeste li mu oprostili što je vašu suprugu nazvao 'narikačom'?

"Jesmo, to smo riješili odavno. Drago mi je da je gospodin Milanović pobijedio."

Stabilnost proračuna?

"Grad Split ima najveći proračun u povijesti. Stabilnost nije upitna. Pokrenuli smo najveći investicijski ciklus u novijoj povijesti."

Prometne gužve još niste riješili?

"Za dio prometnih gužvi odgovorne su Hrvatske ceste. Mi smo napravili projekte za rješavanje gužvi u Istočnoj i Zapadnoj luci i sada zajedno s Hrvatskim cestama radimo na njihovoj implementaciji."