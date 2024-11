Gradonačelnik Knina nakon tragedije: 'Sretna okolnost u nesreći je što je Dom zdravlja pored'

Mladi su se u Kninu zabavljali, a sve je završilo tragedijom. Došlo je do eksplozije bombe u stanu. Ova tragedija dokazuje da je 30 godina od rata zaostalo oružje i dalje veliki problem. Na mjestu tragedije bio je naš reporter Rade Županović koji je razgovarao s gradonačelnikom Mariom Čačićem.

Što se zapravo dogodilo u kasnim večernjim satima?

"Sinoć je, nažalost, jedan strašno tragičan događaj potresao cijeli grad Knin. Mladi ljudi su se zabavljali. Jedan od njih imao je nekakvu eksplozivnu napravu koja je eksplodirala i nažalost, eto, odnijela jedan jedan život. Četiri osobe su teško ozlijeđene prevezene u kninsku bolnicu, kasnije i u splitsku."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vi poznajete te ljude, a jučer ste, odnosno sinoć bili u kontaktu sa žurnim službama koji su u rekordnom roku došli ovdje na mjesto događaja, kako je to sinoć izgledalo?

"Evo jedna sretna okolnost u ovoj nesreći je što je odmah ovdje pored nas Dom zdravlja, tako da je Hitna služba mogla istog trena praktično doletjeti ovdje i odmah reagirati. Nažalost, za jednu osobu nije bilo spasa i bili su pozvani. Osim ove kninske hitne službe i Hitna služba iz Drniša s obzirom na veći broj ozlijeđenih osoba. Ozlijeđene osobe su u najkraćem mogućem roku prebačene u bolnicu. Odmah su se aktivirali naši vatrogasci koji su tu pružali podršku hitnim službama i naravno policija koja je izišla na teren."

U ovo predblagdansko vrijeme, svake godine, se apelira na ljude koji posjeduju ilegalno oružje da to što hitnije vrate policiji. Očito tog zaostalog oružja iz Domovinskog rata ima još dosta?

"Tako je, nažalost, još ima mnogo oružja i mi uvijek apeliramo da se organizira povrat tog oružja, odnosno preda to oružje policiji kako ne bi došlo do ovakvih neželjenih situacija. Dvije su akcije koje policija provodi. To je ova akcija koja je za zbrinjavanje zaostalog oružja još iz Domovinskog rata, a druga je 'Mir i dobro' koja se provodi u cijeloj državi u ovo adventsko vrijeme. Apelira se na poglavito mlade ljude da ne bacaju pirotehnička sredstva po gradu jer može doći do ozljeda. Svake godine svjedočimo različitim takvim situacijama. Nažalost, evo nama se čak i prije početka Adventa desila jedna ovakva tragedija."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog pogibije ovog mladića Grad Knin će proglasiti dan žalosti?

"Mi ćemo proglasiti dan žalosti na dan pogreba koji će se organizirati vjerojatno ovdje na kninskom groblju."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa