Stručnjak za oružje otkrio važan detalj o bombi koja je posijala smrt: 'Ne može se slučajno aktivirati'

Zapaljena svijeća ispred podruma zgrade u kojoj je ugašen mladi život. Nepromišljena igra bombom završila je tragično za pet obitelji. Noćna zabava mladih pretvorila se u masakr.

"Dobri momci, jedan je išao u vojsku, išao i dalje, ali eto. Tragedija se desila. Poginuo je momak", govori o stradalima Alen Mujkić iz Knina.

"Ja sam već bio u krevetu i čuo sam da počinju zavijati sirene - hitna, vatrogasci i policija. To je čitavu noć trajalo, strašno nešto", prepričava noć užasa Boris iz Knina.

Najlakše ozlijeđeni 25-godišnjak leži u kninskog bolnici, 23-godišnji mladić koji je bombu donio - zbog težine ozljeda prebačen je u KBC Split. Tamo leži i 16-godišnja maloljetnica. U najtežem je stanju 21-godišnjakinja kojoj se liječnici bore za život.

"Ozljede su teške, ali zbog prava bolesnika nećemo govoriti o vrstama ozljeda, ali su teške tjelesne ozljede sa stradanjem više organa i organskih sustava", govori o trenutačnom stanju stradalih zamjenik ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split.

A kako je do tragedije uopće došlo? Svemu je kumovao alkohol, vidljivo je po objavi na Instagramu prije nesreće.

"Večerat će selo u mraku", napisao je zlokobno jedan od sudionika tuluma…

"Utvrđeno je da je ozlijeđeni mladić tijekom zabave iz sobe stana kojim se koristi donio ručnu bombu te istu predao drugom 25-godišnjaku", kaže glasnogovornica PU šibensko-kninske, Sanja Baljkas.

Smrt je Kninom posijala ručna bomba M-75. Milijuni komada napravljeni su za JNA i jedna je od najčešće korištenih bombi tijekom Domovinskog rata, objašnjava stručnjak za oružje.

"Ta eksplozija rasprši negdje oko 300 tisuće čeličnih kuglica promjera dva do dva i pol milimetra. Kuglice su apsolutno ubojite do nekakvih 12 metara udaljenosti od samog centra eksplozije", objašnjava stručnjak za oružje Radomir Stojadinović o kakvoj se bombi radilo

Geleri bombe probijaju organe i ulaze u krvne žile. Upućeni kažu da vrlo teško može opaliti slučajno, padom ili nestručnim rukovanjem.

"Ova se bomba ne može slučajno aktivirati. Da bi se ona aktivirala treba snažno, snažno, dakle voljnom radnjom povući za ovaj osigurač. I onda još uvijek dok se drži ova žlica uz tijelo bombe još uvijek bomba neće eksplodirati", zaključuje Stojadinović

Kako je došlo do tragedije istražuje policija. Još je važnije pitanje tko je mladiću dao bombu? Bogomir zvan Stonoga bivši je branitelj koji ima poruku za sve one koji takve naprave i dalje drže u kući.

"To bi trebalo roditelje kazniti, što puštaju ovako djecu. Ja jesam isto imao, ali to sve što sam imao to sam predao. Što će mi, rat je odavno završio", poručuje svima Bogomir.

Dok se traže brojni odgovori, u Kninu je na dan pogreba mladića - proglašen Dan žalosti.