OTVORENJE AUTOCESTE / Gradonačelnica Siska nije impresionirana: 'Komad asfalta ne može pomoći ljudima koji još ne žive u 21. stoljeću'

Nakon više do 18 godina - završena je autocesta A 11 Zagreb- Sisak. Autocesta dužine 47,5 kilometara povezuje Zagreb i Sisak, a posljednja dionica gradila se od Lekenika do čvora Sisak. Duga je 11,5 kilometara, na njoj je šest nadvožnjaka, a zbog močvarnog tla radio se nasip ponegdje visine do pet metara. Ukupna vrijednost projekta je 440 milijuna eura. No još nije gotova spojna cesta kojom bi građani Siska, preko novog Odranskog mosta, direktno stizali na autocestu. Umjesto toga izgrađen je privremeni spoj. Rok za dovršetak je rujan iduće godine. Cestarina se neće naplaćivati, a kada sve bude gotovo - od Zagreba do Siska stizat će se za manje od pola sata.Ovo je u prometnom smislu najvažniji projekt za Sisačko-moslavačku županiju jer kvalitetna i brza infrastruktura će doprinijeti revitalizaciji ovog kraja koji je pogođen potresom. Ali,s tim se baš ne bi složila gradonačelnica Siska Kristina Ikić Banićek koja je umjesto u prvim redovima svečano otvorenje promatrala iz zadnjih redova. Više u prilogu Kristine Čirjak...