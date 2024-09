Hrvatski grad za prvu bebu daje 1300 eura, za treću 5000, a ima i druge primamljive mjere

Iza crikveničkih prvašića prvi je školski tjedan u životu. Veseli ih nastava, svi žele pokazati što su naučili. Valentina Manestar, učenica OŠ Vladimira Nazora ne skriva oduševljenje: "Sretna sam što idem u školu i dobro mi je u školi, učimo, pišemo i to". Njezin prijatelj iz razreda Uroš Marković, dodaje: "Pa bolja mi je škola nego što sam mislio, bolja od vrtića".

Nakon dvadeset godina pada broja učenika, u OŠ Vladimira Nazora konačno uzlazni trend.

"Padale su brojke, ali evo ove godine je jedan mali rast i nadamo se da će biti i dalje tako. Uvijek je lijepo raditi s velikim brojem učenika, veća je konkurencija, djeca su veselija, imaju više prijatelja", smatra učiteljica Tatjana Vukić.

Svi prvašići za izborni su predmet izabrali informatiku. U školi je ove godine zaposlena još jedna učiteljica jer je potreba za produženim boravkom u porastu. Otvorena je još jedna grupa, kaže Ivana Vidrik, učiteljica u produženom boravku. "Ove godine je veliki interes za produženi boravak te imamo tri skupine s oko 25-ero djece", kazala je.

Dvije crikveničke osnovne škole tik su jedna do druge, učenici ne stanu u jednu zgradu. Ove godine upisale su drastično više prvašića nego prije pet godina, čak 37 %. "Ako gledamo nekako obje škole pred par godina, negdje je bilo upisano 60-ak prvašića, 65, a ove godine smo tu negdje blizu brojke 90, točnije 89 tako da je to jedan lijepi pomak i lijepa brojka u plus", kaže Daliborka Todorović, ravnateljica OŠ Vladimira Nazora.

U Crikvenici su djeca prioritet. Grad financira sav radni materijal za osnovnoškolce, sufinanciraju produženi boravak i pomoćnike u nastavi. Od ove godine prijevoz je besplatan i za sve srednjoškolce. "Grad je povisio naknade za dijete, za prvo s nepunih 400 na 1300 eura. Za drugo 2000 eura, a za treće dijete skoro 5000 eura. Osim toga isplaćujemo jednokratnu naknadu za trudnice u iznosu, ona je također podignuta s 200 na 300 eura, a jedna novina u izmjeni odluke je i naknada za potpomognutu oplodnju u iznosu od 1000 eura", predstavlja lanjska povećanja Anja Baričević Biuk, stručna suradnica za odnose s javnošću Grada Crikvenice.

Crikveničanka Iris Smoljan treba roditi za devet dana i kaže kako će im dobro doći 1300 eura za prvu bebu plus 300 za nju. "Jako sam sretna što živim u ovom gradu, s obzirom na ovu klimu i na sve i evo svaka čast gradu što nam omogućuje takve mjere pomoći trudnicama, a i naknadu za prvorođeno dijete i drugo i treće", kazala je.

Uz sve, gradi se i dječji vrtić. Otvara se iduće jeseni, čime će Crikvenica postati grad bez liste čekanja za upis mališana.

