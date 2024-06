Gošća hotela u Selcu nakon četiri noćenja, prilikom odjave na recepciji oduševljeno nam je kazala: 'Malo Selce za veliki odmor". Nije joj daleko od kuće, ima samo dva sata vožnje, a cijena za uživanje u hotelu njezinoj je obitelji prihvatljiva.

"Jako smo zadovoljni hotelom i uslugom, djeca su jako zadovoljna bazenom i hranom, njima je to najvažnije, a ovako dok još nije špica sezone svakako je to povoljnije pa je i lakše priuštiti si to, jednoj prosječnoj obitelji", pojašnjava Maja Klisurić iz Samobora.

Hotel s četiri zvjezdice organizirane grupe turista, pune od veljače.

Voditeljica recepcije hotela u Selcu, Sanja Kosanović dodaje: "Njihovi dolasci zapravo završavaju krajem školske godine kada se obilježava početak velike invazije individualnih gostiju".

Popunjenost hotela u predsezoni je oko 80 posto, u roku dva tjedna bit će maksimalna. Sobe neće biti ni za lijek, bar do rujna.

"Cijene vam variraju u predsezoni od 170, 200 eura do u špici sezone od 250, 300 eura ovisno o stanju na tržištu, bookingu. Što se tiče postezone, cijene se negdje vraćaju kao u predsezoni", pojašnjava direktor hotela Mihael Jovanović.

Od početka godine crikvenička rivijera bilježi rast noćenja od 15 posto. Destinacija je posebno zanimljiva Nijemcima kojih je stiglo 44 posto više no lani, Mađara je 10 posto više, a domaćih gostiju pet posto!

Mnogi od njih već su otvorili sezonu kupanja!

Imoćanka sa zagrebačkom adresom Tomislava Ledić, iz plićaka hvali bijeg iz metropole i predah od posla: "Baš osvježava, baš je dobro, a što se tiče Crikvenice top topova, svima preporučujemo, šetnja, ugodna zabava, super restorani, kafići, top, plaže super".

Sve spomenuto, u lipnju je prilično jeftinije. Kampu u Selcu najvjerniji su Slovenci. Obitelj Puhar iz Ljubljane ponosno ističe: "Mi dolazimo u ovaj kamp već nekih 25 godina, imamo dobro društvo, blizu nam je".

Parcela za kamper s boravišnom pristojbom za dvoje na dan je 55 eura, u špici sezone bit će 88 eura. Ipak, najviše se traže mobilne kućice za četvero.

"Cijena mobilne kućice je sada trenutno od 140 do 200 eura, s tim da u srpnju i kolovozu ta cijena raste i do 300 eura, ovo je potpuno opremljena kućica s dva wc-a i s vlastitim jacuzzijem na terasi, s tim da su cijene kućica bez jacuzzija do 30 posto manje", kaže nam direktor resorta u Dramlju, Zvonimir Đipalo.

U jednom dijelu kampa su radnici, završavaju ekskluzivna zdanja.

Mobilne kućice apsolutni su hit, u ovom kampu gradi se 12 novih, bit će na raspolaganju iza 20. lipnja, a cijena noćenja u njima će biti 500 eura.

Popunjenost kampa sada je 50 posto, uskoro će biti pun kao šipak. Njemačka obitelj Schmidt hvali kamp: "Izabrali smo ga jer je nama vrlo jeftin, tu smo prvi put i zbilja nam se sviđa".

Odmor u lipnju sinonim je za mir i uštede! Prvi dio turističke godine s više od 14 milijuna noćenja 11 nam je posto bolji no lani, a sada počinje lov na ljetne rekorde!