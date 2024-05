DOK SMO SVI JOŠ SPAVALI... / Glumac Marko Cindrić trčao od Zagreba do Siska humanitarni ultramaraton. Stigao je za 7 i pol sati

Dok smo svi još spavali - on je krenuo na trčanje. Kazališni i filmski glumac Marko Cindrić u 4 ujutro krenuo je iz Zagreba prema Sisku na humanitarni ultramaraton. I to s 13 profesionalnih sportaša. Naziv je Mosa Bavlju, odnosno Samo Ljubav 64 tisuće jer je ljubav sila koja pokreće sve, a 64 tisuće je broj kilometara do Siska pomnožen s tisuću. Cilj je prikupiti novac za pučku kuhinju na svetom Duhu i dvije udruge kako bi djeci i siromašnima kupili medicinska pomagala i opremu. Cindrić se za ovo pripremao 14 mjeseci, a do Siska je stigao za 7 i pol sati.